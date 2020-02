La caverna torna a brandar el papu de TV3

260x366 portada razon 07/02/20 portada razon 07/02/20

La senda del diálogo de Sánchez potser serà un viatge a enlloc, però com a mínim ha començat a caminar i, com diria Machado, es fa diàleg dialogant. I, esclar, els mitjans que voldrien resoldre la qüestió catalana amb repressió i humiliació s'enfilen per les parets. Les portades d'avui d' El Mundo i La Razón no són gaire discernibles l'una de l'altra. Totes dues diuen que "Sánchez rehabilita Torra" i totes dues aprofiten el tercer subtítol per escampar una mentida. Diu El Mundo que "promet finançament per als Mossos i TV3", mentre que La Razón assegura que "donarà més de 4.000 milions, potenciarà TV3 i l'escola en català".

Tot això ve d'aquest document de 44 punts alguns dels quals són coses que ja estan funcionant, com quan diu que es donarà suport al Mobile World Congress. En el cas de TV3, es diu que s'està "obert a la negociació" en el conflicte que manté la televisió catalana amb Hisenda, pel que fa a l'IVA. Resumint molt, el ministeri va començar a reclamar-li a TV3 que declarés IVA per l'aportació pública que rep. Ho va fer amb un canvi d'interpretació arbitrari de la llei, que ha acabat als tribunals. Sánchez diu que s'obre a estudiar-ho, però el cert és que la Corporació ja té una entesa amb Hisenda que assegura una lectura de la llei més raonable. I, en tot cas, Sánchez no dona res: només valida que el tema pot formar part de la comissió bilateral entre Generalitat i Estat. Es branda el papu de finançar TV3 des de l'Estat quan els diners públics de TV3 surten exclusivament de la Generalitat. En fi: un nou cas en el qual la triple dreta mediàtica no pot evitar agafar una marca que han convertit en símbol del mal –en contra de qualsevol estudi quantitatiu existent– i l'explota amb nul rigor periodístic. Però, contra Catalunya, tot s'hi val.