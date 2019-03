La caverna compra el vergonyós recompte de manifestants a Madrid

Mirin, escric això en diumenge, així que no em facin treballar més del compte per anar dient si tal titular és de 'La Razón' i tal altre de l''Abc': quan es tracta de donar informacions sobre l'independentisme, són un magma indestriable. Una brea, potser. "Manifestants amb comptagotes a la marxa independentista de Madrid". Si Trump es vantava de tenir la màxima congregació d'un president americà en el moment de ser nomenat, tot i les rotundes clarianes que mostraven les imatges, el diari no deixarà que l'evidència fotogràfica li espatlli un bon titular. De fet, el còmput d''El País', un mitjà no precisament amable amb l'independentisme, concedia 55.000 manifestants, més del triple que els ridículs 18.000 anunciats per la delegació del govern a Madrid (delegació de Madrid a Madrid, per ser més realistes). Aquesta xifra se superava només que calculessis 50 passatgers per cadascun dels 500 autocars i calia sumar-hi aleshores gent vinguda en tren, o que ja viu a Madrid o en altres punts d'Espanya, etcètera. "Els ultres regionals viatgen", escrivia el vell rocker Sabino Méndez, i suggeria que "cada set dies" els independentistes anessin "a una capital diferent de la Península [...] per veure una mica de món". El món de Méndez, aparentment, s'acaba als Pirineus i a Algesires: encara bo que hi ha inclòs Portugal, Andorra i Gibraltar. "Punxada de la marxa independentista a Madrid contra el judici", diu un altre titular. "Espanya ens roba l'entrepà", escriu un altre. "El separatisme punxa en el seu assetjament al Tribunal Suprem a Madrid", rebla el de més enllà. "Els que van arribar en autobús a Madrid, i pocs més", s'esgargamella el cavernari rotatiu.

Amb aquest gaspatxo indestriable de titulars vull dir que la manifestació va ser un èxit. No sé si de resultats, però si més no de convocatòria.