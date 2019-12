La caverna vol robar la pilota als lleonesos

260x366 Portada de 'La Razón' Portada de 'La Razón'

“Avui és 28 de desembre, però el fet és real”. Així alerta els seus soferts lectors El Mundo quan dona en portada el pas decidit que ha fet l'Ajuntament de Lleó per separar-se de Castella –l'antiga Castella la Vieja per als que tenim una edat– i endur-se de pas les províncies de Salamanca i Zamora. A Can Centralistes Anònims això els ha fet una gràcia regular. “Lleó també vol ser nació”, titula La Razón en portada, tot i que el règim al qual aspiren és el de comunitat autònoma. “Creix l'independentisme”, posen d'avanttítol, perquè del que es tracta és de dibuixar el PSOE –que és qui ha aprovat la moció lleonesa, amb Podem– com el partit que disgregarà Espanya. Ja se sap que hi ha mitjans que s'omplen la boca sobre com anem cap a una Europa de les regions fins que una regió alça el dit i vol que la comptin per ella mateixa.

S'explica l'assumpte com si fos una vel·leïtat, una ocurrència perquè, mira, ser separatista està de moda entre els pèrfids i deslleials. Però el cert és que Lleó mai ha encaixat en aquella comunitat, muntada –com tantes altres coses de la Transició– a partir d'una tirada de daus més o menys arbitrària. Segòvia, per exemple, va pretendre tímidament ser autonomia uniprovincial. I, de fet, la manifestació més gran a Lleó viscuda per aquella generació va ser la del lema " León solo". ¿Saben quina és la capital de Castella i Lleó? Cap ni una: és l'única, País Basc a banda, que no en té, justament perquè la rivalitat entre ciutats feia inviable escollir-ne una sense fer saltar pels aires l'equilibri. Es va preferir xutar la pilota endavant: que ho decidís la mateixa autonomia, amb majoria de dos terços. Ja us ho fareu!