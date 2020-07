Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio tornaran a tenir control sobre el departament d'Esports

Els continguts esportius de TV3 i Catalunya Ràdio tornen a dependre, des d'aquest dimecres, dels directors dels respectius mitjans. El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit en la seva reunió d'avui prescindir de la direcció corporativa d'Esports, un càrrec que fins ara ocupava Christian Garcia i que situava el cap d'aquesta àrea al mateix nivell jeràrquic que els directors de la televisió i de l'emissora pública, Vicent Sanchis i Saül Gordillo.

La decisió s'ha pres el mateix dia que es feia efectiva la renúncia de Garcia, que el 15 de juny va comunicar que l'1 de juliol abandonaria el càrrec que ocupava des del maig del 2017, argumentant motius personals. La marxa del fins avui director d'Esports de la CCMA, però, arriba després que, durant les últimes setmanes, s'hagin viscut situacions de tensió dins d'aquesta àrea. Al maig, el periodista Víctor Lavagnini va acusar Garcia d' haver "censurat" un fragment el documental El cas Rosell i es va negar a signar el treball. El consell professional va avalar aquesta decisió, tot i que no va considerar que s'hagués produït cap acte de censura. Per la seva banda, Sanchis va assegurar en una compareixença al Parlament que ell "no hauria emès" el documental, però va recordar que fins ara els continguts d'esports no depenien d'ell.

A més, dins de la redacció d'esports de TV3 van ser mal rebudes algunes decisions preses per Garcia (que ha desenvolupat la major part de la seva emissora a Catalunya Ràdio), com ara l'elecció del periodista de l'emissora pública Francesc Garriga per presentar el nou programa d'esports Onze, estrenat el 13 de juny.

Segons la CCMA, la decisió del consell de govern de "retornar a les direccions de televisió i ràdio els continguts d'esports" té l'objectiu de "guanyar eficiència en la gestió i simplificar les estructures" de la Corporació. De fet, els esports eren fins ara els únics continguts que no depenien directament dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio. La creació d'una direcció corporativa d'esports va tenir lloc en un moment en què la CCMA havia fer una aposta per la confluència dels seus mitjans: del 2014 s'havien unificat bona part de les corresponsalies, i la intenció era que més endavant es pogués crear també una direcció única per a informatius i una altra per als programes, que mai no han vist la llum. La Corporació argumenta ara que, "t ot i els avenços en la col·laboració entre els mitjans per a la creació i difusió de continguts de manera transversal i multiplataforma, implantats l’any 2016 a la CCMA, la limitació de la capacitat d’adquisició de drets esportius i d’altres continguts externs per part de la CCMA ha condicionat fortament l’oferta de continguts d’esports, amb una afectació més alta que en cap altra àrea de continguts".

TV3 no renunciarà a l’Esport3 tot i el mínim històric

Aquesta reordenació de l'organigrama no afectarà la resta de responsables de l'àrea esportiva: Bernat Solé es manté com a cap d'Esports de TV3, amb Àlex Castells com a responsable de la redacció, i Xavi Campos continua com a cap d'Esports de Catalunya Ràdio.