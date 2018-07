La cigonya que es va gastar 2.300 euros en trucades de mòbil

Gràcies a les funcions de control parental dels mòbils actuals, és poc habitual que a les llars es repeteixin els ensurts de fa uns anys, quan algunes famílies rebien factures de telèfon enormes pel consum desmesurat que algun dels fills havia fet sense ser conscient del cost. Tanmateix, a la ciutat polonesa de Siedlce hi ha algú que ha hagut de donar fa poc moltes explicacions per la factura de mòbil exagerada provocada per un ésser al seu càrrec, i en aquesta ocasió no era cap criatura, sinó una cigonya.

Segons un cas citat a la prestigiosa revista New Scientist, el grup ecologista EcoLogic va posar-li l’any passat a l’animal un dispositiu connectat per rastrejar la seva ruta de migració, que la va portar fins a la vall del Nil Blau, a 6.000 quilòmetres de distància, en territori sudanès, on va desaparèixer. Però resulta que algun espavilat va trobar l’aparell -no tenim notícies de l’ocell-, en va treure la targeta SIM, la va posar en un telèfon i va fer més de 20 hores de trucades de veu, que, amb el suplement d’itinerància, han generat a EcoLogic una factura de 2.300 euros.

Sembla que els responsables de l’estudi han sigut doblement imprudents: per haver fet servir una targeta SIM genèrica, no limitada a la transmissió de dades, i per no haver-la desactivat al febrer, quan va deixar d’enviar-los informació. Però el punt realment feble ha sigut la possibilitat de treure la targeta del dispositiu de rastreig. Això no hauria pogut passar amb una eSIM, la nova generació de targetes de mòbil que van incorporades a dins dels aparells i es poden assignar virtualment a l’operadora o el número que més convingui en cada moment.

Les telecos s’hi resisteixen perquè facilita els canvis de companyia, però ja hi ha aparells que en porten: Apple va ser pionera posant una eSIM als iPad Pro, i Orange ha començat a vendre aquí un rellotge intel·ligent de Huawei que també n’inclou una. Tant de bo les cigonyes ens portin aviat altres aparells amb eSIM.