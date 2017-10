Puigdemont s’endú mig Govern a Brussel·les i es planteja l’asil, i quatre claus més del dia

1.

Puigdemont s’endú mig Govern a Brussel·les i es planteja l’asil. El president contacta amb un advocat especialitzat en extradicions mentre l’Estat avança en el 155.

2.

El camí cap al 21-D, minat per les querelles. Amb les dues querelles presentades ahir per Maza, Rajoy s'assegura que els 50 dies fins a les eleccions estaran dominats per les accions penals .

3.

Fitch posa en dubte com governarà Espanya a Catalunya després del 155. L'agència de qualificació creu que la independència catalana és un escenari "altament improbable" .

4.

L'ANC convoca els partits sobiranistes a una cimera el 3 de novembre per abordar una "estratègia conjunta" per al 21-D. La finalitat és obtenir una "victòria incontestable" que ratifiqui la República Catalana.

5.

La concentració de CO2 a l'atmosfera bat un nou rècord el 2016. L'augment s'explica sobretot per la intensitat del fenomen del Niño en el període 2015-2016 .