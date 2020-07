15 mitjans, entre els quals l'ARA, demanen al CIS una enquesta sobre la monarquia

Un grup de quinze mitjans independents d'arreu de l'Estat, entre els quals hi ha l'ARA, han demanat formalment al Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que porti a terme una enquesta monogràfica sobre la monarquia. En una carta adreçada al president de l'organisme, José Félix Tezanos, els signants recorden que fa més de cinc anys, des de l'abril del 2015, que els sondejos del CIS no inclouen cap pregunta referida al cap d'Estat i demanen que es "valori la possibilitat d'incloure la monarquia en algun dels pròxims baròmetres d'opinió" que elabora aquesta institució.

"Creiem necessari que la prefectura de l'Estat torni a figurar als baròmetres d'opinió, sobretot tenint en compte els esdeveniments ocorreguts a Espanya durant aquest temps, alguns d'ells molt greus i vinculats directament a la Corona", diu la carta, que considera que una enquesta d'aquestes característiques "serviria com a primer test d'opinió pública" sobre el regnat de Felip VI, que havia accedit al tron menys d'un any abans que el CIS retirés les preguntes sobre la monarquia.

El document assenyala que el rei ha sigut "protagonista i testimoni" d'una "profunda crisi social i constitucional", i en aquest sentit cita les quatre eleccions generals que s'han convocat en quatre anys, l'1-O, el judici als líders del Procés, el controvertit discurs del monarca del 3 d'octubre del 2017, la crisi del coronavirus i els escàndols de corrupció protagonitzats pel rei emèrit, Joan Carles I.

"Creiem que les institucions, a més de ser democràtiques, transparents i netes, han d'estar sotmeses a la valoració, l'examen i la crítica per part de la ciutadania –diu la carta–. En el cas de la monarquia, no disposem del vot per expressar la nostra opinió, per la qual cosa resulta indispensable realitzar enquestes d'opinió fiables i rigoroses. Per tot això, pensem que el moment és idoni perquè el CIS faci una enquesta monogràfica sobre el tema. En termes democràtics, no és acceptable que es continuï demorant".

A més de l'ARA, signen la carta Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, Ctxt.es, Cuartopoder, Diario16, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Nueva Tribuna, Praza Pública, Pikara Magazine i Público.