TV3 emetrà el programa de Betevé ‘Ciutadà novell’

TV3 emetrà durant l’estiu Ciutadà novell, un programa en què l’actor i periodista Queco Novell descobreix les interioritats de diversos llocs i entitats de la ciutat de Barcelona. L’espai, produït per Minoria Absoluta, es va emetre fa dos anys a Betevé, la televisió local barcelonina, i l’1 de juliol arribarà a TV3 en el marc dels intercanvis de formats que la pública catalana ha proposat a altres cadenes com a mesura per pal·liar la seva falta de continguts.

Al llarg dels deu capítols de què consta el programa, Novell visitarà, entre altres espais, l’Hospital de la Vall d’Hebron, el metro, Mercabarna, el Gran Teatre del Liceu, el port, el Zoo, el CAR i el cementiri de Montjuïc. Ho farà “amb la mirada d’un ciutadà novell que s’hi acosta per primer cop” i amb la voluntat de saber “qui fa que tot funcioni” en cadascun d’aquests llocs. A part de descobrir aspectes poc coneguts dels espais que visiti, Novell també es fixarà en les històries humanes de les persones que hi treballen i tindrà ocasió de participar-hi directament, ja sigui parlant per la megafonia del metro, patrullant amb la Guàrdia Urbana o ajudant en la pedicura d’un elefant.