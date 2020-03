Tota Itàlia amb restricció de moviments i el conseller Alfred Bosch dimiteix: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/03/2020)

És dimarts, 10 de març del 2020. Avui serà un dia bastant enterbolit per núvols prims, el vent afluixarà i al migdia la temperatura pujarà respecte a ahir. Marxa el fred: entrem en un període de temperatures altes per l'època que es notarà més de nit que de dia.

1. Coronavirus: a Catalunya, més d’un centenar d’encomanats, dos morts més i 300 professionals de la salut en aïllament preventiu tensionen el sistema sanitari. La Comunitat de Madrid i la ciutat de Vitòria anuncien la clausura de les aules, recomanen treballar des de casa als que ho puguin fer, i a la capital de l’Estat se suspenen totes les intervencions quirúrgiques no urgents. El primer ministre d’Itàlia, Giuseppe Conte, ha ampliat a tot el territori italià la restricció de moviments que des de dilluns s’aplicava ja a diverses regions del nord del país. Tot i no tancar el transport públic, que continua en funcionament, a partir d’avui al matí es prohibirà entrar o sortir de les localitats respectives. Penseu que a Itàlia hi han mort 463 persones, i que és el segon país del món, després de la Xina, amb més casos de coronavirus, més de 9.000. L’OMS adverteix que “l’amenaça de pandèmia és molt real”. A la Xina remet el brot.

2. El Barça està citat avui a les 9 h del matí a la seu del departament de Salut per a una reunió en la qual estarà representat pel responsable dels serveis mèdics, Ramon Canal, i el conseller delegat, Òscar Grau. És molt probable que les autoritats demanin al Barça que jugui a porta tancada el partit de dimecres de la setmana que ve contra el Nàpols. El Barça defensarà poder jugar el partit si cal sense aficionats visitants, tot i que es van vendre 5.000 entrades als seguidors napolitans. Quan el partit d’anada es va jugar, a Nàpols no hi havia ni un sol cas de coronavirus. Aquesta nit, el València jugarà a casa, contra l’Atalanta, a porta tancada. Ho explica Toni Padilla.

3. Ahir al matí l’ARA va publicar que Esquerra havia cessat el cap de gabinet del conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, per diversos casos d’assetjaments sexual. Doncs bé, ahir al vespre el conseller Bosch va dimitir: "He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut. Ho he fet des de la lleialtat a Esquerra i amb la lleialtat d'Esquerra cap a mi. Segurament no ho he sabut fer prou bé, ni prou ràpid, i em sap greu. Em sap greu sobretot per la indefensió de les dones que n'han estat víctimes. Em sap molt greu".

La investigació de cinc periodistes de l’ARA (Albert Llimós, Anna Mascaró, Aleix Moldes, Núria Orriols i Mireia Esteve) va portar-los a fer desenes de trucades i reunions. Ho expliquem avui en dues pàgines amb tots els detalls.

4. El jutge de vigilància penitenciària va desestimar ahir el recurs que havia presentat la Fiscalia contra l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a Dolors Bassa. La decisió del jutge significa una nova esmena al ministeri fiscal, que veu com tots els seus recursos contra la sortida dels presos polítics acaben sent rebutjats. L’exconsellera, per tant, podrà sortir de la presó tres dies a la setmana per cuidar la seva mare, que ja quan estava en presó provisional tenia problemes de salut. Josep Rull va anar a treballar ahir a Mútua Terrassa entre aplaudiments de la gent. No es perdin l'article de Joan B. Culla sobre el concepte reeducació dels presos polítics que fa servir la Fiscalia. Mentrestant, tenim crònica d’Ernesto Ekaizer sobre el judici a Trapero.

5. L’informe dels Mossos d’Esquadra que ha certificat la identitat de l'escopeter que va ferir Roger Español a l’ull amb una pilota de goma desmunta la coartada que va fer servir aquest policia nacional per desvincular-se de les lesions. Tal com va avançar l’ARA, el policia va disparar en diferents moments contra el grup on era Español.

6. L’actor Max von Sydow va morir diumenge als 90 anys, com va confirmar ahir la seva dona Catherine von Sydow a diversos mitjans francesos, “amb el cor trencat i una tristesa infinita”. El suec va ser un dels grans actors europeus de les últimes dècades, protagonista de clàssics com El setè segell i Pelle, el conqueridor, per la qual el van nominar a l’Oscar, però també va fer carrera a Hollywood i va actuar en films com La història més gran mai explicada i L’exorcista.

7. A Estils tenim un tema de cada dia: "Com puc millorar la carmanyola?" Consell: cal cuidar la presentació perquè també mengem pels ulls.

8. I avui fa 25 anys que va morir l’Ovidi Montllor. Amb aquest motiu, Josep Maria Casasús rescata un article de Montserrat Roig de 1970, una crònica d’un dels primer concerts del cantautor d’Alcoi, on s’hi llegeix que Montllor té vint-i-sis anys però que aparenta el caràcter d’un infant desgraciat, a la manera romàntica de Dickens.