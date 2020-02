Coronavirus: ja són 17.392 infectats, 362 morts i 502 curats, i Mireia Boya: del "Pit i collons" al "Cuidem-nos": les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/02/2020)

És dilluns 3 de febrer del 2020. Hem tingut un cap de setmana primaveral. Avui les temperatures tocaran sostre, però aquest avançament de la primavera s'acabarà en sec. Dimecres i dijous el termòmetre ja marcarà entre entre 5 i 10 graus menys que avui. Setmana amb escasses opcions de pluja.

1. El coronavirus va camí de convertir-se en una pandèmia. A primera hora d’avui es compten 17.390 infectats (dels quals un 13% en estat crític), 362 morts i 487 curats. Avui s’inaugura l’Hospital de Wuhan construït en 10 dies, per a 1.000 llits i amb 1.400 metges. La Xina està retardant la tornada a la feina i a les escoles després de les vacances de Cap d’Any, per evitar que el virus s’encomani.



2. Aquest migdia tindrà lloc l’obertura solemne de la legislatura espanyola, amb l’assistència del rei Felip de Borbó. No hi aniran 29 diputats i 20 senadors, d’Esquerra, Junts per Catalunya, EH Bildu, la CUP i el BNG. Dijous el president Sánchez viatjarà a Barcelona per reunir-se amb el president Torra.

3. Davant les magres perspectives electorals a Catalunya, Inés Arrimadas ja parla obertament de presentar Ciutadans i PP en una mateixa llista electoral. “M’agradaria que, per a aquestes tres eleccions d’aquests anys, en territoris amb una greu amenaça nacionalista, fóssim capaços de trobar una fórmula “millor units”, una fórmula transversal, des del centre i cap als costats. Perquè no es perdi ni un sol vot constitucionalista, millor units. En circumstàncies excepcionals, mesures excepcionals”.

4. Publiquem una entrevista amb l’exdiputada de la CUP Mireia Boya, que acaba de publicar un llibre en què explica tots els tràngols personals, inclòs l’assetjament psicològic per part d’un company d’organització, que probablement han acabat derivant en una greu malaltia: esclerosi múltiple. “El que vaig demanar a l’organització és que, almenys, fes algun tipus d’autocrítica pública, de “no ho vam saber fer prou bé quan tu vas dimitir”. Jo l’única cosa que demanava quan vaig dimitir era no tornar a coincidir amb ell en una reunió, i com que no ho havia denunciat se’m va dir que no se’l podia vetar, tot i que era un espai informal i ho haurien pogut fer perfectament. Aleshores, per a mi fer aquesta autocrítica hauria sigut important, i l’organització em va dir que no”.

5. Avui comencen als Estats Units, a Iowa concretament, els caucus, les reunions de votants del partit demòcrata que han de començar a decidir el candidat del partit de l’ase que s’ha d’enfrontar a Donald Trump al novembre. Tenim crònica de l’enviat especial de l’ARA.

6. Igualment, Quim Aranda explica, des de Londres, que ahir hi va haver un atac terrorista amb ganivet, que va fer un ferit molt greu. Agents de la policia britànica van matar a trets l’autor de l’apunyalament, que acabava de sortir de la presó on complia condemna com a terrorista.

7. Als esports, diu Toni Padilla que “la complicitat entre Messi i Ansu anima el Barça”, que va guanyar per 2-1 a el Llevant, amb dos gols d’Ansu Fati després de dues passades de Messi. És el jugador més joves de la Lliga que ha marcat dos gols en un mateix partit. Bona primera part, segon temps descontrolat i fràgil en defensa. El Barça és segon a tres punts del Madrid. El Girona va guanyar per 0-1 el Fuenlabrada. I a la Premier, el Tottenham de Mourinho va guanyar el City de Guardiola per 2-0.





8. En bàsquet, la Penya va guanyar a Madrid després de 12 anys. El Joventut va guanyar el Madrid per 83-86.