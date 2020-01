Marchena manté Junqueras a la presó i el Suprem es pronunciarà avui sobre Torra: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/01/2020)

Divendres, 10 de gener del 2019. Les pluges previstes per aquesta nit han arribat puntualment i duraran fins al migdia, però la jornada s'acabarà ja amb clarianes en molts indrets. El cap de setmana serà de sol i fins i tot s'obriran algunes clarianes a Ponent. Els migdies seran més hivernals que els últims dies.

1. El Tribunal Suprem (Manuel Marchena) ignora la justícia europea i manté Oriol Junqueras a la presó. No el deixa anar dilluns a prendre possessió de l’escó com a eurodiputat a Estrasburg, on el president de l’Eurocambra l’estava esperant. El jutge Marchena, el mateix que el va condemnar, s’havia compromès a respectar la decisió del tribunal europeu. Fins ahir a la nit el Parlament Europeu no havia contestat res. S’espera que ho faci avui o abans de dilluns.

Per al Govern i per a Esquerra Republicana, la decisió és un escàndol. Pere Aragonès: “Avui el Tribunal Suprem ha dictat el Brexit judicial de l’estat espanyol. És un escàndol absolut, primer vulnerant els drets polítics a Oriol Junqueras, negant-li la immunitat, aprofitant aquesta absència d’immunitat per dictar sentència i condemnar-lo a 13 anys de presó. I ara, avui, dient que ja no poden aplicar aquesta sentència perquè ha sigut condemnat. Per tant, ens trobem davant d’un despropòsit absolut”.



Si voleu entendre quins són els jocs de mans que la justícia espanyola ha fet per donar una aparença de legalitat a la desobediència de la justícia europea, llegiu l’explicació que en dona l’Ernesto Ekaizer. Per avui està previst que el Suprem es pronunciï sobre la inhabilitació del president Quim Torra per la pancarta.

2. Per cert, la Direcció General de Serveis Penitenciaris va resoldre ahir donar el segon grau als presos polítics, és a dir, que quan hagin complert una quarta part de la pena podran demanar permisos per sortir a treballar. Els primers seran els Jordis, la setmana que ve. Jordi Turull no s’ho ha pres gens bé i va fer un tuit criticant la Conselleria de Justícia, en mans de la republicana Ester Capella, dient: “M’han imposat el segon grau, no es pot repicar i anar a la processó”.

3. Els presidents Torra i Sánchez van parlar ahir i van quedar per reunir-se així que es formi govern a Espanya. Això serà dilluns que ve. Sánchez, per cert, dilueix la vicepresidència d’Iglesias, perquè hi haurà quatre vicepresidències.

4. Estats Units i Canadà consideren que és possible que l’avió Boeing ucraïnès que va caure a l'Iran dimecres a la matinada va poder ser abatut per un míssil iranià. El govern de Teheran ho ha negat.

5. No us perdeu la pàgina que firma Cristina Mas: suborns a l’Aràbia Saudita perquè comprés armes espanyoles. La Fiscalia demana 29 anys de presó als directius de l’empresa semipública implicada, Defex.

6. A Societat hi tenen el cas d’un home de 63 anys amb la síndrome del cromosoma X fràgil que ha aconseguit entrar en una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que ha estat esperant durant 25 anys. O també tenim la història d’un pis en herència de l’arquebisbat de Barcelona, prop del Mercat de Sant Antoni, que està ocupat i amb toxicòmans.

7. A Economia expliquem l’entrevista d’Ana Patrícia Botín, presidenta del Banco Santander, que va negar que els bancs desnonin des del 2012, però les dades ho rebaten. Les immobiliàries del Santander han estat executant hipoteques durant aquests anys.

8. I a Esports, el Barça va jugar 75 minuts molt bons, estava 2 a 1, va fer el 3 a 1, però li van anul·lar amb el VAR, es va desconnectar del partit i l’At. de Madrid va acabar guanyant per 3 a 2 la semifinal de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Torna a haver-hi rumors que perilla la continuïtat de Valverde. I, paradoxalment, els dos Madrids jugaran diumenge la final de la Supercopa sense haver guanyat ni la Lliga ni la Copa.