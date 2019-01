Les claus del dia, per Antoni Bassas: “El primer jutge de l’1 d’Octubre l’haurien triat a dit”

Avui hi ha més glaçades que ahir, però el fred més intens d'aquesta setmana no arribarà fins a partir de dijous.

1. Un advocat ha denunciat que el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, que és qui va iniciar la investigació contra desenes de càrrecs públics per l’1 d’Octubre, va ser triat a dit, o sigui, sense respectar les normes de repartiment dels jutjats que entren i surten de guàrdia, perquè era una persona de confiança del president del Suprem, Carlos Lesmes. De fet, quan Ramírez Sunyer va morir fa poc, Lesmes li va escriure una carta en què hi deia: “Cambiaste el rumbo de la historia de España”.

2. El Govern ha convocat oposicions per a 5.000 places de mestre. Serviran, també, per reduir el nombre d’interins.

3. Tres alpinistes catalans de Sant Cugat i Cerdanyola i el guia de muntanya peruà que els acompanyava van morir diumenge en un accident al Nevado Mateo, un cinc mil del Perú.

4. Més desgràcies. Principal hipòtesi de l’incendi de Badalona en què el dia 5 de gener van morir tres persones: tot hauria començat per una sobrecàrrega d’un pis ocupat que tenia la llum punxada.

5. El ‘FAQS’ de TV3 ja no el presentarà Laura Rosel, sinó Cristina Puig. Ho ha decidit la productora del programa, El Terrat, que no n’ha explicat les raons. Fonts de l’equip del programa han dit a l’ARA que hi havia hagut “tensions gens habituals” amb TV3 a l’hora de decidir qui convidaven.

6. I, parlant d’invitacions, l’ARA us convida a un debat amb Ernesto Ekaizer, Josep Maria Ureta i Anton Costas, moderat per Esther Vera, sobre la caiguda de Bankia i la desaparició de les caixes d’estalvis. Serà a les 7 de la tarda al CCCB.