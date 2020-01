Rosalía guanya un Grammy per 'El mal querer' i el Parlament ha de decidir sobre la inhabilitació de Torra: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/01/2020)

Dilluns, 27 de gener del 2020. La setmana comença amb un temps força tranquil. De fet, s'espera una setmana marcada pel pas d'alguns fronts que seran poc actius i que bàsicament portaran bandes de núvols alts i una temperatura que, sobretot, a mitjans i a finals de setmana tendirà a pujar.

1. Rosalía ha guanyat el Grammy al millor disc llatí de rock urbà o alternatiu. Els premis, que s'han atorgat a Los Angeles, han distingit la cantant de Sant Esteve Sesrovires pel seu àlbum El mal querer. Rosalía també ha actuat durant la gala. Quan ha sortit a agrair el gramòfon ha dit això: “Vull agrair als meus fans, a la meva família, al meu equip, que s’arrisquen constantment. La meva família, avui, és molt lluny, però els vull dir que us estimo molt i que gràcies perquè sense vosaltres no hauria arribat fins aquí. Benediccions per a la música llatina i per als músics de tot el món. Moltes gràcies”.

La gran triomfadora de la nit ha sigut Billie Eilish, que ha fet història al guanyar les quatre categories generals dels Grammy en un mateix any: millor nova artista, cançó, gravació i disc. Es dona la circumstància que Eillish va gravar el disc a casa seva amb el seu germà, en un barri de Los Angeles.

2. Avui serà un dia molt important al Parlament. Cap al migdia, els lletrats de la cambra han d'informar si consideren que la Junta Electoral té capacitat per inhabilitar Quim Torra com a diputat (tal com va dir el Tribunal Suprem). Si el Parlament digués que, d’acord amb el reglament, Torra no pot ser inhabilitat per la JEC, s’obriria un enfrontament institucional que podria tenir conseqüències judicials greus per a Roger Torrent. Si Torrent i la mesa ho accepten, l’enfrontament serà entre els socis de govern, Esquerra i JxCat. A la tarda hi ha ple, Torra no ha renunciat a votar-hi, Ciutadans ha emprès accions judicials i els dos grups independentistes arriben al ple sense acord. Els republicans volen poder aprovar els pressupostos.

3. I avui serà un altre dia molt important al judici al major Trapero. Aquesta matí hi declara el coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos, que al judici del Suprem va dir que el dispositiu dels Mossos per a l’1 d’Octubre era una “estafa”.

4. A la Xina, atenció, el coronavirus s’està enfortint. Fins a aquesta nit s’havien comptat 56 morts i 2.034 infectats, dels quals 324 en estat greu. El nombre d’infectats s’ha duplicat en 36 hores. El govern xinès està abocat a la crisi, inclús a un esforç de transparència. Els metges han explicat que el virus s'encomana durant el període d’incubació, quan el malalt no té símptomes, i això encara el fa més perillós.

5. Entrevistem Xavier Gramona, que diu que no és inviable una fusió entre Corpinnat, Cava i Clàssic Penedès. I expliquem que el Gloria ha posat al descobert el problema de desabastiment de menjar a les Illes en cadenes que depenen dels productes que s’envien des de la Península.

6. A Cultura, l’Eva Piquer fa una crítica (entusiasta) del concert Serrat-Sabina de dissabte al Sant Jordi, i dediquem dues planes a parlar de Robert Gerhard, en els 50 anys de la mort del compositor.

7. I als esports estan de dol per la mort en accident d’helicòpter de Kobe Bryant a Califòrnia. Entre les víctimes hi havia una de les quatre filles de l’exjugador, Gianna, de 13 anys. Bryant en tenia 41. El dol és mundial.

8. El Madrid ha superat el Barça i és el nou líder de la Lliga al guanyar ahir per 0-1 a Valladolid. Natalia Arroyo ha reunit cinc analistes per preguntar-se què li està passant al Barça de Setién. El Girona va empatar 1-1 a casa, amb l’Oviedo.