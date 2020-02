Adeu a l'humanista George Steiner i un mort a Hong Kong pel coronavirus: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/02/2020)

Dimarts, 4 de febrer del 2020. A la tarda i vespre el canvi de temperatura començarà a notar-se, i demà i dijous el termòmetre marcarà entre 5 i 10 graus menys que els últims dies. Tot i així, només farà un fred normal per a l'època. Ahir l'Observatori Fabra del Tibidabo va batre el seu rècord per un mes de febrer tot i ser només dia 3: 22,3 graus.

1. Comencem dient adeu a un dels grans del pensament contemporani: George Steiner, que va morir ahir als 90 anys a Londres. El 2015, Carles Capdevila el va entrevistar i Steiner li va dir: "Els que treballem en humanitats estem totalment indefensos davant el gran capital. No hi ha un sol dia en què no tanquin llibreries. No hi ha un sol dia en què no desapareguin discos clàssics". La seva conferència La idea d’Europa, que es va reeditant, és una excel·lent forma d’entrar en el pensament de Steiner.

2. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer. A dos quarts d’onze entrevistarem en directe, aquí a Ara.cat, el doctor Josep Tabernero, cap del servei d’oncologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

3. El president Torra es podria enfrontar a un nou judici abans de convocar les eleccions. Tot i que demà passat es reuniran a Barcelona els presidents Sánchez i Torra, la pressió judicial contra el president de la Generalitat no s’atura i el TSJC va obrir-li una nova causa penal per desobediència per la segona pancarta, la que va substituir la primera.

4. Mentrestant, el jutge Llarena ha demanat al Regne Unit seguir amb l’extradició de Ponsatí. Interpreta que la consellera i ara eurodiputada no té immunitat a Escòcia perquè ja no forma part de la Unió Europea.

5. Ahir, David Miró va entrevistar la senadora del PDECat Marta Pascal. Va ser coordinadora general del partit i explica per què va deixar de ser-ho: "És evident que la línia política la segueix marcant el president Puigdemont i, per tant, els que creiem que les coses es podrien fer una mica diferent, doncs bé, la nostra opinió no es té en compte. Jo ho vaig fer i ho vaig pagar car, diguem-ne".

6. Mentrestant, el rei Felip VI de Borbó va presidir l’obertura de la legislatura espanyola. Els independentistes catalans, bascos i gallecs no hi van anar, i Pablo Iglesias va aplaudir el monarca, que va dir que “Espanya no pot ser la dels uns contra els altres”.



7. El coronavirus ha fet aquesta nit la primera víctima fora de la Xina: un home de 39 anys ha mort a Hong Kong. A tot el món hi ha 17.391 casos confirmats (això són 2.838 casos més que ahir). I tots els morts són a la Xina, excepte el de Hong Kong. A la Xina es compten 361 defuncions, de les quals, 57 són d’ahir. El coronavirus manté la Xina paralitzada.

8. Tenim la crònica de Natàlia Vila sobre l’ ocupació d’una oficina del fons d’inversió Azora, que vol apujar el lloguer de 250 famílies d’un bloc de Badalona entre un 60% i un 80%, fins als 1.800 euros. Les famílies van entrar a les oficines per reclamar una negociació col·lectiva que el fons voltor no vol concedir. I Elisabet Escriche explica un nou daltabaix a Nissan: vol reduir un 40% la fabricació d’una furgoneta elèctrica perquè diu que té excés d’estoc.

9. I als esports, el capità del Barça d’handbol, Víctor Tomàs, va anunciar que plegarà a final de temporada per un problema cardíac.