Tres casos de coronavirus a Catalunya i Premi d'Honor per a Casasses: les claus del dia, amb Antoni Bassas (28/02/2020)

Divendres, 28 de febrer del 2020. Avui hi haurà força estones de vent moderat i un cel enterbolit en molts moments. Les temperatures continuaran sent clarament altes per l'època, però el vent mantindrà la sensació tèrmica a ratlla. Dilluns arribaran pluges i nevades extenses.

1. Coronavirus: un nou cas a Catalunya (en tenim tres). N’hi ha sis al País València i dos a Madrid, un dels quals en estat greu. En total a Espanya hi ha 25 casos.

Renteu-vos bé les mans, esternudeu a l'avantbraç i no us amoïneu per les mascaretes. Ministre espanyol de Sanitat, Salvador Illa: "No calen mascaretes avui per anar pel carrer. Si tothom compra una mascareta i se la posa, no n'hi haurà prou. Donem informació veraç: no calen".

Si teniu dubtes, és millor que truqueu al 061. Al Japó han tancar les escoles, i a l’Aràbia Saudita han tancat l’accés a les persones que visiten els llocs sagrats de la Meca. Les reserves d’e-Dreams s’han ensorrat un 12%. Les borses s'enfonsen a tot el món per por d’una aturada econòmica. Tenim una entrevista amb Carlos Grau, que diu: “ Ningú veia raonable cancel·lar el Mobile, però ara sembla la millor decisió”.

2. Al Congrés, l’endemà de la taula de diàleg, Esquerra facilita l’aprovació del sostre de despesa i Junts per Catalunya hi vota en contra. Mentrestant Junqueras i Romeva també sortiran a treballar tres dies a la setmana durant sis si hores. La Fiscalia s’hi oposa.

3. Atenció a aquest escàndol que va destapar Eldiario.es: Ciutadans tenia en nòmina un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) que va resoldre recursos del partit en temes del procés. Arrimadas no n’ha dit res. Lorena Roldán, sí: "Com que desconec els detalls que m'estant preguntant sobre si hi havia una relació o no entre el Sr. Betancor, no em puc pronunciar i el que li puc dir és que si això fos així no és res il·legal. Per tant, com que no és il·legal no hi ha res a qüestionar i el que no farem és rebre lliçons d'ètica i moral de persones que estan fugides de la justícia".

El president Torra ha anunciat una querella contra Betancor.

4. Fixeu-vos quina notícia a Internacional: Escòcia donarà gratis a totes les dones compreses i tampons. La decisió mira de posar fi a la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones.

5. Hem conegut el nom del nou Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el poeta barceloní Enric Casasses, que l’ha obtingut, diu el jurat, per “l’originalitat del seu llenguatge poètic”. I en efecte, Casasses va dir que amb el premi se sentia “patumitzat” i va afegir: "La primera cosa és la irritació de rebre un premi d'Òmnium Cultural i que el seu president estigui tancat. La irritació és pensar què fan tots aquests polítics que no estan a la presó, què fan aquí fora? Ara hauré de conjuminar la meva idea de pirata també amb la de bon noi..."

6. Als Esports, l’ Espanyol guanya per 3-2 al Wolverhampton però queda eliminat, i gran victòria del Barça de bàsquet a la pista del CSKA de Moscou, actual campió de l’Eurolliga, amb una cistella final de Mirotic. A l'obertura de la secció s’informa que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, confia en arribar a les eleccions de juny del 2021, que continua la investigació interna. Toni Padilla es pregunta “on son els valors del Barça” i explica que tot de perfils a les xarxes que es dedicaven a insultar periodistes crítics amb Bartomeu han desaparegut. Eren perfils falsos, fakes: “Qui els donava les ordres per actuar així?”

7. I no us perdeu la crònica dels Diàlegs de Pedralbes, ahir. Àlex Gutiérrez recull el consell de la sociòloga Liliana Arroyo: feu servir més sovint el mode avió.

8. Acabem recordant que demà és 29 de febrer, cosa que només passa cada quatre anys, i que diumenge, a les 21 h, Madrid-Barça. Bon cap de setmana.