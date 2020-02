El coronavirus continua enfilant-se i mor Diana Garrigosa a causa d'un infart: les claus del dia, amb Antoni Bassas (11/02/2020)

Dimarts, 11 de febrer del 2020. A diferència d'ahir s'espera que la temperatura sigui més baixa, de manera que només se superaran els 20 ºC en indrets del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La nuvolositat anirà en augment a tot arreu i a partir de la tarda fins i tot s'esperen alguns ruixats febles en llocs del Pirineu i del nord de les comarques de Girona.

1. Els casos de coronavirus es continuen enfilant, la majoria a la Xina, i l’epidèmia encara no ha tocat sostre. Ja són vuit les empreses que no vindran al Mobile, d’aquí a dues setmanes. Diu l’ Albert Cuesta que són males notícies, però que encara no és un desastre. Tenim crònica de Dolors Rodríguez des de Pequín, on el president Xi Jinping va aparèixer públicament, amb mascareta, en un intent de comunicar una lenta tornada a la normalitat.

2. Una trista notícia d’aquest matí. Ha mort Diana Garrigosa a causa d’un infart. Tenia 75 anys i presidia la Fundació Maragall, dedicada a lluitar contra l’Alzheimer. L’esposa de qui va ser alcalde de Barcelona i president de la Generalitat explicava a l’ARA, tot recordant els Jocs de Barcelona, que l’alcalde Maragall va estar a punt de perdre’s l’encesa del peveter amb la fletxa de l’arquer Rebollo: "Hi havia el president Mitterrand, que no es trobava gaire bé però que va voler ser a Barcelona perquè li feia il·lusió. De cop i volta, quan la flama ja s’acostava cap al Rebollo i estava fent els primers moviments, el Mitterrand s’aixeca i diu que se’n va, i el Pasqual s’aixeca rere seu. Va ser l’únic que el va seguir, perquè la resta estaven pendents de la fletxa. El va acompanyar fins al cotxe, li va tancar la porta, va sortir corrents i va arribar just quan la fletxa passava per sobre del peveter.

Avui recordem la figura de Diana Garrigosa amb un article d’ Esther Vera i un parell d’obituaris de dues persones que la van conèixer de prop, Antoni Batista i Jaume Badia.

3. Euskadi i Galícia aniran a eleccions anticipades el mateix dia, el 5 d’abril. El lehendakari Urkullu i el president Feijóo busquen escapar-se de la influència d’unes eleccions catalanes.

4. Precisament, sobre la situació a Catalunya, Pablo Iglesias ha anunciat que ell també s'asseurà a la taula de diàleg amb el Govern de la Generalitat. Per cert, que el govern espanyol té la intenció de reformar el Codi Penal i convertir en delicte l’apologia del franquisme.

5. Clara Ponsatí va seure ahir amb Carles Puigdemont i Toni Comín al seu escó del Parlament Europeu, mentre que la secretària judicial del 20-S, Montserrat del Toro, va declarar ahir al judici contra el major Trapero i la cúpula dels Mossos. Es va referir a la Guàrdia Civil com “ los míos”.

6. A Irlanda, el Sinn Féin és a un pas d’encapçalar el govern (demanarien un referèndum per reunificar l’illa).

7. Fins a sis pàgines plenes de cinema i de glamur dediquem a la gala dels Oscar, a Mèdia parlem de l’èxit de les banyes televisades a La isla de las tentaciones (èxit a Espanya i a Catalunya) i Mònica Planas fa la crítica de l’entrevista d’Évole a Junqueras a la presó.