El coronavirus no afluixa i la Moncloa es fa enrere i manté el diàleg amb el Govern: les claus del dia, amb Antoni Bassas (31/01/2020)

Divendres, 31 de gener del 2020. L a temperatura encara pujarà una mica més els dies vinents: diumenge i dilluns alguns termòmetres arribaran a fregar els 25 graus. Sol, núvols prims i algunes possibles boires a la costa marcaran el cap de setmana.

1. Finalment, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat que el brot del coronavirus detectat a la Xina constitueix una emergència internacional. El comitè d'emergència format per epidemiòlegs i altres experts, reunit a Ginebra, ha pres la decisió. Però el director general de l'OMS ha aclarit que l'organització declara l'alerta global "no pas pel que passa a la Xina sinó pel que passa en altres països, perquè el virus pot arribar a països amb un sistema sanitari més feble".

Els Estats Units han emès el “no viatjar” a la Xina, l’avís més greu i reservat per a les situacions més perilloses.

I és que la malaltia no afluixa i el balanç continua pujant: s’han declarat 9.820 casos de coronavirus i 213 morts, de les quals totes s’han produït a la Xina, només.

Per cert, l’epidèmia posa en risc 1.500 milions d’euros en exportacions catalanes a la Xina. La borsa i el comerç també poden quedar tocats pel coronavirus.

2. Amb sis hores de diferència, la Moncloa va dir ahir una cosa i la contrària. Al migdia va dir que quan hi hagués un nou govern a Catalunya (i, per tant, un nou president) començaria el diàleg entre governs. A continuació Torra demana que no es tanqui la porta, Esquerra emet un comunicat en què diu que si el diàleg no comença ara es tracta d’un “incompliment flagrant i una irresponsabilitat absoluta” i a les set de la tarda Aragonès parla amb Pedro Sánchez, Rufián s’hi reuneix i la Moncloa rectifica.

3. Per cert que els lletrats del Parlament tornen a dir que per ser president de la Generalitat fa falta l’escó de diputat, i avisen que entrem en un episodi d’”inseguretat jurídica”, informa Núria Orriols.

Xavier Roig firma un article molt dur contra els parlamentaris catalans que han acceptat la invasió de competència de la Junta Electoral.

4. Tenim crònica del judici al major dels Mossos Josep Lluís Trapero. Des de Madrid, Ot Serra titula que “Trapero insinua un parany de l’Estat l’1 d’Octubre”. L’advocada de la defensa dubta que l’Estat busqués coordinar-se amb els Mossos, realment.

5. Aquesta nit, a les dotze, el Regne Unit deixarà de ser membre de la Unió Europea. Crònica del Quim Aranda des de Londres.

6. I la Cristina Mas informa que el govern grec es gasta mig milió d’euros per construir una barrera flotant de 2,7 quilòmetres de llarg, mòbil, al mar Egeu per intentar aturar les pasteres d’immigrants que surten de les costes de Turquia per arribar a la Unió Europea.

7. Barcelona, dades dels bombers de la ciutat: cada setmana moren més de dues persones grans soles a casa seva. L’any passat van localitzar 141 persones mortes soles, a casa seva (als bombers els toca tirar la porta a terra). D’aquestes 141 persones, 102 tenien més de 61 anys. I parlant de Barcelona, l’Ajuntament ha demanat a les escoles fer dos dies a la setmana sense proteïna animal (i servir estofat de cigrons en lloc de carn). Es fa per la salut dels infants i del planeta, diu l’Ajuntament.

8. Aquest migdia, a la 1, sorteig de quarts de final de la Copa del Rei. Al bombo hi haurà el Barça, que ahir a la nit va golejar (5-0) el Leganés. També hi entren Athletic de Bilbao, Vila-Real, València, Granada, Reial Societat, Madrid i Mirandés, que va eliminar el Sevilla. I tenim crònica de l’Àlex Gozalbo de la victòria del Barça de bàsquet sobre el Zenit de Sant Petersburg, ahir, al Palau.

A la Lliga, l’Espanyol jugarà demà a la 1 del migdia a Granada i el Barça diumenge a les 9 al Camp Nou contra el Llevant.