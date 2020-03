32 casos de coronavirus a Catalunya i s'ajorna Alimentaria, i Podem vol investigar al Congrés les comissions milionàries de Joan Carles I: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/03/2020)

És divendres, 6 de març del 2020. El cap de setmana començarà amb un divendres de ventades i de neu extensa al Pirineu fins a cotes baixes, però en general demà i diumenge hi haurà més sol que núvols i el vent tendirà a afluixar. L'ambient serà més d'hivern, fins i tot glaçarà en algunes zones interiors i del prelitoral.

1. Primer contagi greu a Catalunya de coronavirus. És un pacient de 50 anys amb patologies prèvies i evoluciona favorablement. En total, a Catalunya comptem 32 casos i tenim 500 persones aïllades preventivament. Totes havien estat en contacte amb altres infectats. Fira de Barcelona ha ajornat Alimentaria, el segon saló més gran. A Itàlia han quedat suspesos tots els espectacles en teatres i cinemes si els espectadors no poden mantenir entre ells una distància d'almenys un metre per evitar contagiar-se. Mentrestant, la recerca d'una vacuna s'accelera i a tot el món hi ha en aquests moments 115 projectes de recerca. A dos quarts de 12 entrevistarem en directe Joan Guix, secretari de Salut Pública.

2. Les investigacions de la Fiscalia de Suïssa sobre 100 milions de dòlars en comissions de l'AVE de la Meca que el rei Joan Carles de Borbó hauria cobrat s'ha convertit en una bola de neu. Corinna Larsen denunciarà davant la justícia britànica el monarca espanyol per l'assetjament que diu que pateix des que van trencar la relació el 2012 i que estaria destinat a evitar que reveli els "secrets d'estat" que presumptament coneix. El cas crea tensions al govern de Pedro Sánchez perquè el seu soci, Podem, vol que es creï una comissió d'investigació al Congrés de diputats sobre Joan Carles. Recordin que fa un any el Parlament va voler crear una comissió d'investigació sobre el rei emèrit, perquè que Pedro Sánchez va portar la iniciativa al Tribunal Constitucional i el TC la va suspendre immediatament.

3. I, quina casualitat, una jutge demana al Suprem investigar el president Puigdemont per la seva etapa d'alcalde, per si va desviar fons del cànon de l'aigua per comprar obres d'art per una col·lecció municipal el 2014. Puigdemont ha demanat reiteradament poder declarar. Ahir, per cert, el president a l'exili va declarar a France Press com podria començar a treballar la taula de diàleg: "El reconeixement de Catalunya com a nació per part de l'Estat obriria la porta a seguir avançant en les pròximes reunions de la taula de diàleg, perquè es tracta d'avançar".

4. Mentrestant, la jutge de vigilància penitenciària diu que Cuixart pot sortir a treballar perquè el penediment que exigeix la Fiscalia diu que no és un requisit. La jutge retreu a la Fiscalia que vulgui imposar el seu criteri per sobre del Suprem. Lledoners també autoritza la sortida de Turull i Rull.

5. P utin i Erdogan han acordat un alto el foc a Síria, mentre continua el drama dels refugiats sirians perquè Turquia blinda la frontera per evitar la tornada de migrants.

6. Atenció si us acosteu a l'edat de jubilació: el govern espanyol vol endurir la jubilació anticipada, fixarà incentius per treballar més anys i reduirà la desgravació dels plans de pensions.

7. I als esports, hi haurà final basca de Copa. L'Athletic de Bilbao va eliminar ahir el Granada, de manera que el dia 18 d'abril a Sevilla l'Athletic i la Reial Societat jugaran la final. Expliquem que a l'Espai Barça se li gira en contra a Bartomeu, que ara està pensant en fer un referèndum en comptes d'una assemblea per aprovar-ne les noves condicions. Demà a dos quarts de 7 jugaran Barça i Reial Societat. L'Espanyol jugarà diumenge a les 12 a Pamplona.

Bon cap de setmana.