Eleccions a partir de mitjans de maig amb pressupostos i el coronavirus no afluixa a la Xina: 7.700 infectats i 170 morts: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/01/2020)

És dijous, 30 de gener del 2020. I amb el temps que fa i que ens espera, els ametllers ja floreixen. Acabarem la setmana amb temperatures de més de 20 graus i sensació de primavera, però cal estar atents a la possibilitat que el fred torni amb força la setmana que ve, això encara és incert. Avui hi haurà força núvols però només cauran algunes gotes al Pirineu Occidental.

1. Tal com els dèiem ahir, la legislatura s’ha acabat i els pressupostos s’han salvat. Ho va anunciar el president Torra: “Una vegada que s’hagin aprovat els pressupostos anunciaré la data de les eleccions. Ho faré amb la mirada posada sempre en allò que és millor per al país i és amb aquest criteri que decidiré quan s’han de fer unes eleccions que han de servir per refer el mandat democràtic d’un país que vol democràcia, justícia i llibertat”.

A Esquerra Republicana ja li està bé. Vicepresident Pere Aragonès: “Com que hi ha visions diferents, és bo, com diu el president, passar per les urnes. Que es vegi el grau de suport de la ciutadania. Nosaltres el que creiem és que és una oportunitat per traçar una estratègia unitària que és imprescindible”.

Des de l’oposició, Eva Granados del PSC diu: “El que necessitem és una convocatòria immediata d’eleccions a Catalunya. No té sentit que aprovi uns pressupostos un govern que no els ha de gestionar”. I Natàlia Sánchez de la CUP: “No és coherent que un govern fracassat busqui l’aprovació d'uns pressupostos que han de ser la seva eina de govern”.

Torra no va desvelar la data de les eleccions. Hem fet una pàgina explicant que una inhabilitació de Torra no paralitzaria l’aprovació dels comptes, però pel temps que cal per aprovar els pressupostos i pel calendari judicial, tot fa pensar que les eleccions seran a partir del diumenge 17 de maig.

David Miró escriu sobre el fet que Torra mai ha estat còmode amb el govern efectiu. I dediquem tres pàgines a explicar gràficament en què es gastarà els diners públics el pròxim govern, i quina és la reforma fiscal que ha fet.

2. Del judici al major Trapero, no us perdeu l’article d’Ernesto Ekaizer sobre com Pérez de los Cobos no va complir el que havia pactat amb els Mossos i com Ferran López va contradir Pérez de los Cobos i es va situar com a mà dreta de Trapero, fet que remarca la contradicció que significa demanar 11 anys de presó per al número 1 i confirmar com a cap dels Mossos durant el 155 el número 2.

3. El coronavirus ja supera el nombre d’infectats que hi va haver per la SARS a la Xina. Les grans companyies aèries estan cancel·lant vols a la Xina, país que ja ha comptat 7.700 infectats i 170 morts. Dolors Rodríguez ens explica en una crònica que a Pequín la vida social ha desaparegut i la comunicació fora de la família es fa amb una mascareta a la boca. I tenim també un excel·lent article de la metge i excorresponsal del New York Times a la Xina Elisabeth Rosenthal titulat “Com es pot prevenir el coronavirus?”

4. Ja no hi ha diputats britànics al Parlament Europeu. Ahir van marxar de l’hemicicle entre els plors dels que hi volen tornar i l’alegria dels brexiters. Van ser acomiadats amb “L'hora dels adeus”.

Demà a les 12 de la nit, el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord ja no serà estat membre de la Unió Europea.

5. Tenim crònica des de Sant Jaume d’Enveja de la presentació del primer informe de la Taula de Consens pel Delta de l’Ebre. Destaca una frase: “No volem ser els primers refugiats climàtics d’Europa”.

6. A Cultura hi tenim l’Empar Moliner i els seus comptes portats al teatre, els guanyadors del premis Edebé, David Nel·lo i Luis Leante.

7. I als esports, aquesta tarda a les 7 Barça-Leganés, Copa a partit únic ( una final per als de Setién, diu Martí Molina). Ahir van passar ronda tots els de Primera: Athletic de Bilbao, Vila-real, València, Madrid i Reial Societat.