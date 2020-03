Les escoles i universitats tancades i 70.000 persones confinades a l’Anoia: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/03/2020)

És divendres 13 de març de 2020. Avui ja no serà un dia de maig com els dos anteriors, i a mesura que avanci el cap de setmana la sensació de final d'hivern anirà augmentant. Demà i diumenge gairebé no plourà enlloc però dilluns una borrasca deixarà precipitacions arreu, i el temps es complicarà especialment a les Terres de l'Ebre.

1. Les escoles i universitats estan tancades a causa del coronavirus. Avui ha entrat en vigor l’ordre de la Generalitat, que ha enviat a casa professorat i alumnat. Conseller Bargalló: “Vull deixar clar que no són unes vacances escolars, no és un període de vacances per als professionals del món de l’educació. És un període que demanem a les famílies, a les quals reconeixem que els estem exigint un esforç. Els grans afectats d’aquestes mesures són les mares i pares de nens en edat escolar, però els demanem aquest gest de solidaritat i responsabilitat”.

Què passarà ara amb la preinscripció, les jornades portes obertes, la selectivitat? Ho expliquem aquest matí a l’ARA. El Govern també ha prohibit totes les visites no urgents a residències de gent gran i de discapacitats. I, igualment, han quedat tancats tots els centres cívics de la Generalitat.

2. A Igualada i tres municipis de la Conca d’Òdena, a l’Anoia, 70.000 persones estan confinades per frenar l’expansió de l’epidèmia. Els aliments bàsics i els subministraments mèdics estan garantits, a l’Anoia i a tot el país. Aquest tancament a l’Anoia és la mesura més dràstica que s’ha pres a tot Espanya fins ara.

3. Al diari expliquem què has de fer si ets un confinat. I expliquem també com ser productius quan fem feina des de casa. Els experts recomanen posar-se un horari, sortir a l’exterior de tant en tant i breument i no treballar en pijama.

4. Tenim entrevista al cap de malalties infeccioses de l’Hospital de Sant Pau, Joaquin López-Contreras: "Si es tanquen llocs de reunió multitudinaris no és perquè després ens reunim al parc". I amb Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges: "La sanitat privada ha d'ajudar la pública". I sobretot, coincideixen tots dos, cal mantenir la distància social. Escriu Xavier Domènech: “Als herois i heroïnes del sistema sanitari se’ls ha de protegir, però també, i sobretot, se’ls ha de dotar de tots els recursos. Les crisis són un mirall sobre la nostra societat, sobre les seves prioritats i els seus valors, i si el 2008 es va rescatar els bancs, cal que aquesta vegada es rescati les persones”.

5. A Catalunya hem superat els 300 casos de coronavirus, entre els quals hi ha 49 professionals sanitaris. Hi ha dues ministres espanyoles amb coronavirus, Montero i Darías. Madrid habilitarà hotels i pavellons medicalitzats. El govern espanyol va aprovar un decret llei que permetrà a les petites i mitjanes empreses ajornar els deutes tributaris fins a un màxim de 30.000 euros durant sis mesos i sense interessos. La Lliga de Futbol Professional va confirmar ahir que tant la Primera com la Segona Divisió han quedat aturades, com a mínim durant les dues pròximes jornades.

6. Nova York ha tancat tot Broadway, i Disneyland, a Florida, també ha tancat com a mínim fins a final de mes. Tot i que el coronavirus posa en perill la celebració dels Jocs de Tòquio, que haurien de començar el 24 de juliol, ahir es va fer a Olímpia (Grècia) la tradicional encesa de la torxa olímpica. La cerimònia es va celebrar excepcionalment sense espectadors per evitar el risc de contagi. Les borses de tot el món han patit caigudes històriques. L'Íbex-35 espanyol, concretament, ha viscut la pitjor caiguda de la història. Diu Xavier Bosch a la contraportada: «Escric a l’entitat financera per veure com quedarà el pla de pensions i em responen amb Warren Buffett. “Sigues cobdiciós quan els altres tinguin por i tingues por quan els altres siguin cobdiciosos”».

7. No tot és coronavirus a l’ARA d’aquest matí: hi tenim entrevista de Jordi Nopca a Joan Francesc Mira i de Martí Molina a Josep Maria Minguella, o la crònica de Montse Riart del judici per l’assassinat del guàrdia urbà de Barcelona.