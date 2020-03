16 milions d'italians aïllats pel coronavirus i ERC va cessar el cap de gabinet de Bosch per assetjament sexual a Exteriors: les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/03/2020)

És dilluns 9 de març del 2020. El temps: dia amb ruixats curts però intensos en diferents comarques de Girona, uns xàfecs aïllats que puntualment podrien arribar també a la costa central. Nevarà al vessant nord del Pirineu i el vent tornarà a bufar molt fort en aquesta la serralada, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà.

1. Coronavirus: la setmana comença amb 110.000 casos a tot el món. A Itàlia, on ha causat 366 morts, 16 milions de persones no podran entrar ni sortir de la Llombardia i 14 províncies més, entre les quals Parma i Venècia, fins a l’abril. Un decret ha prohibit els gran actes esportius, culturals i religiosos, inclosos casaments i funerals. A Catalunya tenim 78 encomanats, 25 dels quals són d’ahir. L’ Esportiu explica que la secretaria general de l’Esport, les conselleries de Salut i d’Interior i l’Agència de Salut Pública de Catalunya creuen que el Barça-Nàpols de Champions de dimecres de la setmana que ve s’hauria de jugar a porta tancada.

El ministre espanyol de Sanitat, Salvador Illa, recorda on som: “Hi ha un increment de casos que ja esperàvem, però seguim en una fase de contenció. Per tant, el focus de les nostres activitats ha de continuar sent la contenció del virus”.

2. A l’editorial insistim que al 80% de la població, la que es considera jove i sana, el coronavirus no li provoca més complicacions que una grip més o menys forta, però que al 20% restant, en molts casos gent gran amb patologies prèvies, li causa greus problemes que fan necessària l’assistència hospitalària. La Carme Colomina escriu a la contraportada de l’ARA que el dubte és si el Covid-19, més que un sotrac econòmic, es pot acabar convertint en la crisi definitiva que determini el final de la globalització tal com l’hem viscut fins ara.

3. Exclusiva de l’ARA: Esquerra va cessar el cap de gabinet del conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, per assetjament sexual. Segons la doble plana que firmen cinc periodistes (Llimós, Mascaró, Moldes, Orriols i Esteve), Carles Garcias pressionava les treballadores amb comentaris, missatges i insinuacions constants, insistint sovint per veure’s a soles amb elles. El conseller Bosch ha admès que no s’ha actuat prou ràpidament.

4. Milers de persones a tot el món van manifestar-se ahir en el Dia de la Dona, unes 50.000 a Barcelona. Al diari hi trobareu la crònica de Toni vall. Per cert, que l’obertura d’Internacional d’avui la firma la Mònica Bernabé des de Teheran: "A la presó per defensar les dones que es treuen el vel a l’Iran. El règim dels aiatol·làs endureix les penes a les activistes amb l’objectiu de desactivar qualsevol protesta".

5. Arrimadas guanya clarament Igea (77% dels vots) i es converteix en la nova presidenta de Ciutadans. Per cert, la delegació de Ciutadans va ser expulsada de la manifestació del 8-M de Madrid pels seus pactes amb Vox.

6. Atenció al que publica avui la Montse Riart: gir en el cas Roger Español, que va perdre un ull l’1 d'Octubre: l’agent que el va ferir va disparar dos cops. Els Mossos ratificaran avui davant del jutge la identitat de l’escopeter de la Policia Nacional. Per tant, no va ser un tret aleatori, tal com va dir l’escopeter ara identificat.

7. A Economia expliquem la difícil successió a Mango: després d’apostar pel seu fill, Isak Andic nomena conseller delegat un professional extern a la família, Toni Ruiz.

8. A Cultura, Xavier Cervantes repassa avui l’obra de Lluís Racionero, que va morir ahir als 80 anys. L'autor de Cercamón va ser director de la Biblioteca Nacional d'Espanya.

9. I als Esports, el Barça torna a ser líder perquè el Madrid va perdre ahir al camp del Betis per 2 a 1, en un mal partit dels de Zidane. L’Espanyol va perdre per 1 a 0 a Pamplona i ara té la salvació a sis punts, i els equips del Barça d’handbol i futbol sala van guanyar ahir la Copa. En canvi, l’Spar Citylift Girona va perdre la final contra el Perfumerías Avenida.

Ja veieu que avui l’ARA arriba amb un bon treball d’investigació i amb tot de temes propis.