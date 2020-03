Itàlia tanca les escoles fins al 15 de març i Suïssa investiga 100 milions de dòlars de Joan Carles I: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/03/2020)

És dijous, 5 de març del 2020. Entre aquesta tarda i demà s'escaparan alguns xàfecs sobtats en comarques de Girona, però l'interès se centrarà en la nevada al Pirineu, que aquest divendres es podria estendre per moltes valls. Avui el vent es tornarà a deixar sentir en moltes comarques i demà bufarà molt fort a l'Ebre i al Pirineu.

1. Segon pacient mort de coronavirus a Espanya, un pacient del País Basc de 82 anys que tenia pneumònia. A Itàlia han tancat totes les escoles i universitats fins diumenge de la setmana que ve, i tot els partits de la lliga de futbol italiana es jugaran a porta tancada durant almenys 30 dies. Esclar que a Itàlia van pels 100 morts i 3.000 casos. Aquí, a l'ARA, a dos quarts de deu entrevistarem en directe la cap del 061, la doctora Núria Torres, per saber quines són les consultes que reben més i quines són les respostes més importants.

2. Parlant de salut, l'Empar Moliner escriu avui sobre aquesta campanya del ministeri espanyol d'Igualtat " Sola y borracha quiero llegar a casa". Diu la Moliner: "Com a dona i com a experta en la qüestió, beure és divertit, és cultura, però emborratxar-se no. Us asseguro que vomitar no és gens divertit, la ressaca no és divertida, que el llit et doni voltes no és divertit, no recordar res no és divertit i, no cal dir-ho, el coma etílic no és divertit. Però hi ha vegades, ai las, que t'emborratxes sense voler. Si vas borratxa, demana a algú que t'acompanyi, de veritat. Sé que potser això que us dic us sona a lliçó, però ¿oi que li faríeu cas a Lou Reed si us digués que «soles i drogades» no torneu a casa perquè us semblaria que sap de què parla?"

3. Junts per Catalunya i Esquerra van topar ahir al Parlament per l'acte de Perpinyà. Sergi Sabrià: "Dimecres passat vostè va liderar la delegació catalana de la taula i assegurava que no s'aixecaria mai de la taula de negociació, i dissabte el seu espai polític menystenia públicament aquesta eina debilitant, per a nosaltres, la nostra posició".

I, per la seva part, el president Torra va fer aquesta petició: "Demano a aquesta cambra, basant-me en la votació del 4 de gener –us ho demano, president– que reconsidereu la decisió d'haver-me retirat l'escó i que, per tant, pugui tornar a tenir tots els drets com a diputat d'aquesta cambra".

3. Cop de mà al major Trapero en el seu judici a l'Audiència Nacional: Joaquim Martínez, un lletrat del Tribunal Superior de Catalunya que va estar a les reunions entre jutges i policies de l'octubre del 2017, va confirmar com va ser la instrucció de la jutge a la policia de cara a comportar-se el dia del referèndum: "Va venir a dir que el dia 1 d'octubre seria un dia difícil i complicat però que confiava en la professionalitat dels tres cossos policials. I no recordo exactament les paraules, però ens va venir a dir que hauríem de tenir paciència i actuar amb prudència i contenció".

4. Mentrestant, la Fiscalia suïssa investiga 100 milions de dòlars de Joan Carles I, que la defensa del rei espanyol assegura que són "un regal" de la monarquia saudita. Joan Carles de Borbó hauria donat 65 d'aquests milions a la seva amiga Corinna. Segons Tribune de Genève, els 100 milions de dòlars serien comissions pel contracte del TGV entre Medina i la Meca.

5. La Unió Europea diu que "no pot assegurar que es respecti la llei internacional a Grècia", però el que és veritat és que migrants, periodistes i ONGs denuncien que Grècia ha fet servir contra els refugiats sirians armes de foc real, gasos lacrimògens i bales de goma perquè no passin de Turquia a Grècia.

6. Els més veterans s'han preguntat alguna vegada "què en diria el Perich" de tot el que passa. Si trobeu a faltar l'humor del ninotaire, sapigueu que al Centre Cultural el Born de Barcelona han obert una exposició sobre l'obra de Perich.

7. La Reial Societat jugarà la final de Copa. Ahir va guanyar el Mirandés. L'altre finalista sortirà del partit que jugaran avui Granada i Athletic de Bilbao. En bàsquet, el Barça va guanyar de quatre punts a la pista de l'Alba de Berlín.

8. Per acabar, dues propostes de l'ARA: dijous 12, "Les dones estem vivint una nova revolució sexual?", amb Bel Olid, Marta Puig, Elena Crespi, Marta Torrón, a Barcelona. I dijous 26 de març, presentació del nou llibre de Lluís Llach a la Sala Barts de Barcelona, amb Llach, Bel i Boixaderas. Trobareu la informació a l' ara.cat.