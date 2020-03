La crisi durarà a Espanya entre dos i quatre mesos i Trump prohibeix l’entrada als EUA de vols procedents d’Europa: les claus del dia, amb Antoni Bassas (12/03/2020)

És dijous, 12 de març del 2020. Avui es repetiran les temperatures de fins a 25 graus d'ahir, però a partir de demà es començaran a normalitzar els termòmetres i el cap de setmana s'acabarà amb fins a 10 graus menys. Núvols en augment i ruixats puntuals a l'oest de cara a aquest vespre.

1. L’OMS ha declarat la pandèmia. La declaració no suposa que la situació sigui més greu que ahir, però indica que la corba de transmissions és encara en ascens, globalment. La declaració permetrà que hi hagi una coordinació més gran i facilitarà l’aplicació de tota mena de mesures.

2. Atenció a Igualada: 20 contagis de coronavirus, vuit dels quals són de professionals sanitaris, una víctima mortal i més de 250 persones en aïllament preventiu. La consellera Vergés va anunciar que, a partir d’avui i durant 15 dies, tots els centres educatius igualadins, però també de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Jorba i Òdena, quedaran tancats, des d’escoles bressol fins al campus universitari, i deixaran sense classe uns 15.000 alumnes. Què hem de fer amb els fills si tanquen les escoles? Tenim tota mena de consells d’experts a les nostres pàgines. Mercabarna assegura que el proveïment d’aliments està garantit. Les residències d’avis, la població més vulnerable, limiten les visites i extremen les precaucions. Aquest matí, el president Torra i el vicepresident Aragonès presentaran un pla econòmic per fer front a una crisi que castigarà totes les butxaques. De moment, el Govern prohibeix concentracions de més de 1.000 persones.

3. A Espanya es compten 2.231 casos i 54 morts. Diu el govern espanyol que la crisi acabarà d’aquí dos mesos en el millor dels casos i d'aquí quatre, en el pitjor. Sobre la taula hi ha la suspensió de les eleccions anticipades previstes per al 5 d’abril a Galícia i al País Basc. La Lliga de futbol està a un pas d’aturar-se. La Lliga vol jugar a porta tancada i la Federació vol que se suspengui la competició. Es reuniran aquest matí.

4. Donald Trump ha comparegut aquesta nit per anunciar que els Estats Units prohibeixen tots els vols procedents d’Europa. El Regne Unit queda exclòs d’aquesta mesura. Trump s’ha referit al coronavirus com "un virus estranger" i ha dit que Europa "ha fracassat a l'hora de prendre les mateixes precaucions i restriccions de viatge des de la Xina" que els EUA. No ha aclarit què passarà amb els prop de 30 milions de ciutadans que no tenen assegurança mèdica. La NBA ha anunciat que suspèn la competició de indefinidament després de conèixer-se un cas positiu, i el matrimoni dels actors Tom Hanks i Rita Wilson, que són a Australia, han compartit a través de les xarxes socials que estan infectats pel virus.

5. A Itàlia, el primer ministre Conte ha anunciat que tanquen tots els comerços excepte supermercats i farmàcies.

6. Harvey Weinstein, el productor de cinema de 67 anys, va ser condemnat ahir a 23 anys de presó. Ja havia sigut declarat culpable de violació en tercer grau i d’acte sexual criminal pel jurat popular.

7. I als Esports, triomf històric de l’Atlètic de Madrid contra el Liverpool, l’actual campió de la Champions, que ha quedat eliminat. El partit va acabar amb victòria anglesa per 1 a 0, el mateix resultat que a l’anada, i a la pròrroga dos gols de Llorente i una de Morata van tombar el vigent campió. El PSG, per la seva banda, va superar el Borussia Dortmund (2-0) amb gols de Neymar i Bernat.

