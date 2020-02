Coronavirus: pugen els casos, baixen les borses, i Barça-Nàpols a les 21 h: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/02/2020)

És dimarts 25 de febrer del 2020. A partir d'aquesta tarda l'ambient serà més normal per l'època i així ens mantindrem durant bona part de la setmana. Dimarts mig ennuvolat i amb vent de mestral en augment a la tarda.

1. A Itàlia ja han arribat als set morts i als 229 casos de coronavirus, i a l'Iran, als dotze. A Itàlia tots els morts són gent gran i amb patologies afegides. A Espanya un metge italià ha donat positiu a Tenerife i ja hi ha tres casos. Pedro Sánchez es reunirà avui amb diversos ministres quan acabi el consell, que ara es fa els dimarts, i a la tarda el ministre Illa ha citat a Madrid els consellers de Sanitat de tots els govern autonòmics per assegurar-se que els protocols estan a punt.

Tenim una crònica de Mònica Bernabé en què explica com va aconseguir sortir de l'Iran, atès que els països veïns li han tancat les fronteres.

És un moment molt delicat, perquè l’OMS ha demanat al món que es prepari per una potencial pandèmia .Les borses, que fins ara havien fet com qui res, ahir es van enfonsar (no havien caigut tant en un dia des del Brexit), i aquest matí les borses asiàtiques han començat baixant. Recordin que la grip causa cada any 2.000 morts a Espanya.

2. Ja tenim l’ equip que representarà Catalunya a les negociacions amb el govern espanyol: a part del president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès, demà aniran a la Moncloa Jordi Puigneró, Elsa Artadi i Josep Rius de Junts per Catalunya i Alfred Bosch, Marta Vilalta i Josep Maria Jové d’Esquerra. Notin que mentre a la banda espanyol tot són ministres, a la catalana hi ha, també, persones de partit. Per cert, Marta Pascal va anunciar ahir que deixa l’escó de senadora, trenca amb JxCat i s’acomiada amb una carta crítica amb el president Puigdemont.

3. A la pàgina de Política, vegin aquesta escena: Inés Arrimadas s’encara amb un company de partit que vol optar a la presidència. És una escena preparada per Arrimadas, que sota l’aparença de mostrar valentia i transparència mostra la cara més amenaçadora de la líder de Ciutadans: "Et convido a fer un col·loqui davant la militància perquè sigui la militància la que decideixi i no ens repartim l'executiva en un despatx".

4. Ha començat a Londres el judici a Julian Assange. Quim Aranda des de Londres explica que el fundador de Wikileaks ha denunciat “motivacions polítiques” al seu arrest.

5. Atenció a una pràctica que es diu el trencaboques. Ens en parla Laia Vicens a Societat: és un repte que corre entre adolescents per la xarxa que consisteix en fer la traveta a algú per darrere, estirant-lo fort pels turmells, de manera que piqui amb la cara a terra. Parleu-ne amb els joves.

6. L’home que amb els seus delictes contra les dones va originar el moviment Me Too, Harry Weinstein, que anava a judici amb un caminador, ja ha sigut sentenciat: l’han declarat culpable d’abusos sexuals i violació. Això seran fins a 25 anys de presó.

7. A Cultura hi tenim un gest de generositat: l’empresari tèxtil i mecenes Rafael Tous ha donat la seva col·lecció d’art de milers d’obres al Macba.

8. Aquesta nit, a les 21 h, Nàpols-Barça a la Champions. Messi jugarà a San Paolo, el camp que fa trenta anys va coronar Diego Armando Maradona. Albert Llimós escriu sobre els problemes de Bartomeu, que inclouen el Barçagate, no poder convocar ara l’assemblea de l’Espai Barça per por a perdre-la o deixar un successor en condicions de guanyar les eleccions de l’any que ve. Ahir a Nàpols Gerard Piqué va dir que s’havia cregut Bartomeu quan va reunir-se amb els capitans per explicar la crisi amb el mal ús de les xarxes socials: "Les xarxes socials són imprevisibles i incontrolables. Respecte al president, tal com el vaig veure, em vaig creure que, almenys ell, no ho sabia."

9. I una mala notícia (preventiva) per als barcelonistes: l’àrbitre del Madrid-Barça de diumenge que ve serà Mateu Lahoz.

10. Si aquestes claus del dia no se us han entravessat, arribeu-vos fins a la pàgina en què Trinitat Gilbert explica quin és l’autèntic romesco. Diversos cuiners expliquen les diferents maneres que hi ha de preparar la salsa que acompanya els calçots.