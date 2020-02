4 morts a Itàlia per coronavirus i pendents de la part catalana a la taula de diàleg: les claus del dia, amb Antoni Bassas (24/02/2020)

És dilluns, 24 de febrer de 2020. A vui es repetiran les temperatures de més de 20 graus, però a partir de demà una entrada d'aire fred farà baixar el termòmetre entre 3 i 7 graus. Dimecres reapareixeran algunes nevades al Pirineu, però per veure pluges una mica extenses caldrà esperar com a mínim fins a diumenge.

El panorama és de color carbassa a les Canàries, on han patit un vent huracanat que els ha portat pols del desert del Sàhara. Tot plegat, combinat amb cinc focus d’incendis forestals. No hi volen els avions i hi ha centenars de veïns desallotjats.

1. El coronavirus ha fet quatre morts i més d’un centenar de contagis a Itàlia, on més de 50.000 persones continuen sense poder sortir de casa per ordre del govern. L’origen d’aquest brot és una incògnita. Els jugadors del Barça, que avui viatgen cap a Nàpols, seran sotmesos al control de temperatura quan entrin a Itàlia, que ara s’ha convertit en el tercer país amb més casos darrere de la Xina i Corea del Sud. Ja anem pels 79.000 casos i els 2.600 morts a tot el món.

2. Esquerda al Partit Popular. Casado va imposar la coalició PP-Ciutadans al País Basc; al president regional dels populars, Alfonso Alonso, no li va agradar; Casado l’ha cessat, i ara el candidat a lehendakari dels nacionalistes espanyols conservadors serà un vell conegut: Carlos Iturgaiz.

3. Demà passat, dimecres, s’ha de reunir per primera vegada la taula de negociació a Madrid. La Generalitat no ha informat, encara, sobre qui hi anirà per la banda catalana. Pedro Sánchez, en un míting, va parlar del PSOE com del partit que creu en el diàleg, i la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, va dir a l’ARA, en una entrevista a Ginebra, que, tot i el seu escepticisme sobre el resultat de la negociació, el seu desig és que l’independentisme no es tiri la taula pel cap: "Què ens fa por de posar-nos d'acord i anar a aquesta taula de negociació? No ens ha de fer por res. No hem de tenir complexos d'agafar la bandera del diàleg i la negociació".

4. Avui comença a Londres el judici contra Julian Assange per frau informàtic i espionatge. El fundador de Wikileaks podria acabar extradit als Estats Units.

5. A Societat, Elena Freixa explica que un de cada dos joves barcelonins menors de 30 anys és com a molt mileurista, que un resident de Sarrià guanya més del doble que un de Nou Barris i que les dones guanyen un 21% menys, amb desigualtats en tots els trams d’edat.

6. Xavi Serra envia crònica de la Berlinale, i hi diu que el film de Roberto Begnini sobre Pinotxo és una versió fidel al conte clàssic italià, però que es queda a mig camí en l’intent d’agradar a tothom.

7. I a Esports, el Barça se’n va avui cap a Nàpols a jugar la Champions, en una setmana que acabarà diumenge al Bernabéu, on els blaugranes arribaran com a líders després de la derrota del Madrid al camp del Llevant. Sergi Roberto s’ha lesionat i estarà entre tres i quatre setmanes de baixa. Toni Padilla repassa la música que narra la relació entre Napòls, el futbol i Maradona.

I l’Espanyol continua cuer, ara a cinc punts de la salvació, després de perdre per 2 a 1 a Valladolid. Va jugar amb 10 jugadors des del minut 24 per doble groga a David López.