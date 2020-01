Un mort, vuit ferits i un desaparegut a Tarragona, i primer permís penitenciari per als Jordis: les claus del dia, amb Antoni Bassas (15/01/2020)

És dimecres, 15 de gener del 2020. I el temps que no es mou. Avui un altre dia de sol, núvols prims i boires cada cop més acorralades a Ponent. A partir de divendres arribaran nevades al Pirineu i el cap de setmana ja serà més insegur en general. Els pròxims migdies seran força càlids, però a partir de dissabte tornarà el fred de ple hivern.

1. Un dipòsit de la petroquímica de Tarragona explota i deixa un mort, vuit ferits (un de crític i un de greu) i un desaparegut. L’explosió va causar una enorme columna de foc i fum i, de fet, aquest matí els bombers encara treballaven en l'extinció. L’explosió va ser tan forta que el mort és una persona que vivia a quatre quilòmetres del lloc dels fets, que era dins de casa seva quan li va caure a sobre el sostre del pis a causa de l’ona expansiva. Les sirenes no s’han activat perquè no hi havia perill per a la població: no hi va haver núvol tòxic. Conseller Miquel Buch: “Hi ha hagut un confinament preventiu a l’espera de confirmar quin era l’estat de l’aire que respiràvem, i quan s’ha decidit de forma preventiva fer sonar les sirenes de prevenció i confinament de la ciutadania, just en aquell moment ha arribat l’anàlisi del cos de bomber de l’aire en què es deia que no calia el confinament”.

2. La mesa del Parlament ratifica el president Quim Torra com a diputat. Junts per Catalunya, Esquerra i el PSC derroten l’intent de Ciutadans i el PP d’executar la decisió de la Junta Electoral Central. Precisament, Pedro Sánchez, a la sortida del primer consell de ministres, va anunciar la intenció de reunir-se amb Torra: “No tinc cap problema en reunir-me amb el president de la Generalitat de Catalunya, perquè encara és el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, els dos gabinets estan concertant aquesta trobada i la farem quan sigui possible”.

3. El president Carles Puigdemont i el conseller Toni Comín van intervenir ahir per primera vegada al ple del Parlament Europeu com a eurodiputats. Tots dos intentaran formar part de la delegació de parlamentaris que visitaran els presos a Lledoners pròximament.

4. I, parlant de tribunals, el Constitucional va obligar ahir el Suprem a tornar a dictar sentència contra els assaltants del Centre Blanquerna el setembre del 2013 (fa sis anys i mig). El TC considera que el Suprem va vulnerar els drets dels acusats durant el judici. Els acusats encara no han entrat a la presó.

5. Per cert, la sortida de la presó del Jordi Sànchez i Jordi Cuixart amb el primer permís penitenciari és imminent: la junta de tractament de Lledoners hi ha donat el vistiplau. No se sap quan podria ser, perquè tots dos volen que la sortida sigui discreta.

6. Una bona notícia des de Brussel·les. El pacte verd contra el canvi climàtic de la Unió Europea ja té pressupost i finançament: un bilió d’euros en set anys. Sobre la matèria, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit que ni polítics ni funcionaris vagin amb avió en els viatges de menys de mil quilòmetres que tinguin una alternativa en tren que no superi les set hores.

7. Quim Aranda, des de Londres, diu que ha començat una guerra de desgast entre els governs britànic i escocès: Johnson nega a Escòcia un nou referèndum d’independència perquè diu que el del 2014 era per a una generació. Sturgeon insisteix que les condicions han canviat perquè Escòcia va votar clarament contra el Brexit.

8. A les pàgines de debat, l’economista i regidor d’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona Miquel Puig fa una crítica al llibre de Piketty i diu que cal agrair-li que s’estigui esforçant a posar la desigualtat al centre del debat polític.

9. I als esports, ahir es va presentar Quique Setién com a nou entrenador del Barça. Va dir: “Ahir passejava entre les vaques del meu poble i avui dirigeixo Messi”. Toni Padilla es pregunta si es poden fer pitjor les coses al Barça, en referència a la gestió i l’explicació de Bartomeu sobre el canvi a la banqueta.