La sud-coreana 'Parásitos', Oscar a la millor perl·lícula, un cas lleu de coronavirus a Mallorca i Amazon no vindrà al Mobile: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/02/2020)

Dilluns, 10 de febrer de 2020. No fa gaire fred: la temperatura ha pujat fins a deu graus respecte a ahir. Al migdia també es notarà la pujada i aquest dilluns serà el dia més primaveral des del cap de setmana passat. Durant el matí el cel estarà enterbolit en algunes comarques de Girona, però en general avui farà sol.

1. Els Oscars han lliurat el seu premi gros a una pel·lícula estrangera no parlada en anglès. Parásitos, de Corea del Sud, s'ha emportat els Oscars a millor pel·lícula, direcció, guió original i pel·lícula estrangera, els més importants de la gala. I diu en Xavier Serra, que ha estat seguint la gala aquesta matinada, que “la notícia és doblement bona perquè Parásitos no és un producte amable sinó un thriller incòmode, amb tocs de comèdia negra i terror, una radiografia implacable de les desigualtats que estructuren les societats capitalistes”.

Com apuntaven els pronòstics, Brad Pitt i Laura Dern s'han endut els Oscars als actors secundaris i Joaquin Phoenix ( Joker) i Renée Zellweger ( Judy) els premis a les millors actuacions.

Trobareu tots els premis i els detalls de la gala a un clic d’aquesta pantalla.

2. A Política, en Xavier Tedó explica que Tsunami, CDR i Pícnic passen a un segon pla després de liderar les mobilitzacions de l’octubre. La visita de Sánchez a Barcelona va passar sense cap incident. El treball recull una declaració de Pícnic: la lluita al carrer, amb honorables excepcions, ha caigut en el comprensible desànim, resultat d’una estratègia de control del carrer per part d’algun partit i entitat. I, segons ha pogut saber l’ARA, la CUP estudiava ocupar el Parlament durant 24 o 48 hores com a màxim amb regidors i alcaldes per denunciar la inhabilitació de Quim Torra. La convocatòria d’eleccions de Torra va frustrar l’acció.

3. Esquerra surt com a favorita a les enquestes per guanyar les eleccions catalanes, però la possibilitat que pacti amb el PSC la perjudica. Diumenge a la nit, Oriol Junqueras ha dit a Jordi Évole que el pacte “és impossible” perquè el PSC “ha aplaudit” la presó. I d’Iceta va dir: “Ens trobarem quan un dia sortim en llibertat i sempre haurà d’apartar la mirada”. Hores abans, Iceta, parlant de Junqueras, havia dit això: “¿La solució a aquest problema és que Oriol Junqueras s'estigui tretze anys a la presó? No, no i no. És veritat que ens ho haurien de posar més fàcil, perquè, esclar, si vas dient nit i dia ‘ho tornaré a fer’, i després resulta que la justícia t’ha de donar un permís penitenciari, doncs resulta que pots tenir algun problema”.

4. Ara fa trenta anys la família Forcada regentava el Bar La Rioja a Premià de Mar i va ajudar una noia, Marta Riera, que havia aconseguit salvar-se miraculosament d’una gran riuada. El pare la va trobar, la va acollir i li va rentar la roba, i la seva filla Susana la va dutxar i la va calmar. Ahir es van retrobar gràcies a un reportatge de l’ARA i la Marta els va poder agrair la seva solidaritat.

5. Segon cas de coronavirus detectat a Espanya: un ciutadà britànic resident a Mallorca que es va contagiar a França ha donat positiu. La conselleria de Salut de les Illes Balears informa que el pronòstic és lleu i que la possibilitat de contagi és baixa. “Això no implica més risc per al nostre país perquè la transmissió no s’ha fet a l’Estat”, ha dit Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències.



Mentrestant, a la Xina continuen augmentant els casos i ahir van morir 89 persones. De manera que Amazon ha anunciat que tampoc no vindrà al Mobile d’aquí a quinze dies. L’organització hi ha reaccionat anunciant que no deixaria venir-hi ningú de la regió xinesa on es va declarar la malaltia, que controlarà la temperatura dels assistents i que qui hagi estat a la Xina haurà de demostrar que fa més de catorze dies que hi va anar i que no està infectat.

6. I a Esports, el Barça remunta dues vegades i guanya el Betis en un partit que acaba 10 contra 10, amb tres assistències de Messi i els gols de De Jong, Busquets i Lenglet. El partit va ser caòtic i molt emocionant per descontrolat. L’Espanyol va guanyar el Mallorca per 1-0 (gol de Raúl de Tomás) però continua cuer, tot i que amb un triple empat dels últims i a dos punts de la salvació. I a la Supercopa femenina, Reial Societat 1-Barça 10. La Natàlia Arroyo fa la crònica del partit i explica la polseguera que ha aixecat la golejada.

De tot plegat, en parlarem amb en Martí Molina al Cafè de la Lliga, aquest matí.