Reunió Sánchez-Torra a les 12 h, i avenç científic per detectar el càncer abans que es diagnostiqui: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/02/2020)

Dijous, 6 de febrer del 2020. Fa més fred. Avui hi ha més glaçades que ahir, és el matí més fred des de mitjans de gener en molts casos. El sol continuarà predominant però al migdia l'ambient també serà més hivernal. Demà augmentaran els núvols però no hi ha indicis de pluja a set dies vista.

1. L’actor nord-americà Kirk Douglas ha mort aquesta matinada als 103 anys. Havia estat protagonista en desenes de pel·lícules de l’era daurada de Hollywood, al costat de noms com els de Burt Lancaster, Gregory Peck, Steve McQueen i Paul Newman.

2. I també aquesta matinada, Donald Trump ha superat la votació de l’ impeachment del Senat, on només un senador republicà ha votat a favor de processar el president dels Estats Units. Ha sigut Mitt Romney, que va ser candidat a la presidència el 2012 contra Obama. La votació l’ha exonerat dels dos càrrecs que se li imputaven: abús de poder i obstrucció al Congrés.

3. Aquest migdia, a les 12 h, Pedro Sánchez serà rebut al Palau de la Generalitat per Quim Torra. Els presidents català i espanyol començaran així el diàleg al qual el socialista es va comprometre a través de l’acord d’investidura amb Esquerra Republicana. El PP ha denunciat el president Torra per usurpació de funcions amb una querella davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Ahir, a Brussel·les, el president Puigdemont va ser preguntat sobre què creu que hauria de sortir de la reunió. “Que estigui d’acord a organitzar un referèndum d’autodeterminació. Crec que aquest seria un bon missatge i tots estarem molt satisfets si de la reunió se surt amb aquest compromís. En tot cas, plena confiança que el president Torra defensarà els interessos de tots els catalans”.

Puigdemont ho deia mentre acompanyava Clara Ponsatí a recollir la seva credencial com a eurodiputada. “Sé que hi ha molta gent a Catalunya que està molt contenta per aquest tercer membre del Parlament Europeu de la nostra llista i, per tant, jo també estic molt contenta de començar aquest nou desafiament personal i col·lectiu”.

Ponsatí mantindrà la seva residència a Edimburg, de moment, on fa classes a la Universitat de Saint Andrews.

4. Òmnium impulsa una campanya per a l’amnistia. Va ser presentada ahir, amb el suport de 200 personalitats com ara Rosa Lluch, Jordi Savall, Pep Guardiola, Hilari Raguer o Marina Subirats.

5. Coronavirus. A tot el món hi ha 24.554 persones malaltes (3.925 més que ahir, i gairebé totes a la Xina). En total, l’epidèmia ha fet 491 morts (ahir van ser 66). El coronavirus impactarà l’assitència al Mobile. Conseller Puigneró: “Calma i sobretot transmetre un missatge de responsabilitat per part del Govern. Estem treballant perquè aquest sigui un Mobile normal. No farem res més enllà del que de moment creiem que són les mesures preventives, com també la d'informació, donar més informació”.

L’organització del Mobile ha suggerit als assistents que no encaixin la mà els uns amb els altres.

6. Però l’àmbit mèdic ens porta avui una excel·lent notícia. Nature acaba de publicar el resultat de l’estudi més complet que mai s’ha fet sobre la genètica del càncer i el resultat és que els científics han descobert les mutacions clau per detectar el càncer abans que es declari. L’estudi revela que algunes alteracions existeixen dècades abans del diagnòstic. L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha participat en el projecte.

7. Eric Abidal continuarà sent secretari tècnic del Barça, de moment. Bartomeu s’hi va reunir ahir i van quedar que avui tots dos acompanyarien l’equip al partit de Copa (a les nou de la nit) a Bilbao. Toni Padilla titula que el malestar de Messi espanta Bartomeu, que Messi està tip que es digui que mana més que els directius del club i que al Barça sempre troben la manera d’empitjorar-ho tot. A L’Eurolliga de bàsquet, el Barça va guanyar d’un punt a València, mentre que el Baxi Manresa va caure eliminat.