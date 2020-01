Baixa el perill d'inundacions i al migdia s'haurà acabat el 'Gloria': les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/01/2020)

És dijous, 23 de gener de 2020. Baixa el perill d’inundacions. El Govern havia demanat als veïns de 26 municipis del Baix Ter, incloent-hi Girona, que passessin la nit a casa. Des d'ahir a la tarda encara s'han acumulat 90 l/m2 a Sant Pau de Segúries, a la part alta del Ter; 81 a Ulldemolins; 80 a Viladrau, i 70 a Olot. Els cabals del Ter i del Fluvià estan en situació extrema en diferents trams. En el total de l'episodi els observatoris de Viladrau i de Puig Sesolles, al Montseny, ja han superat els 400 l/m2, i al Ripollès i a la Garrotxa se superen els 300.

En algunes comarques centrals i del sud el temporal ja es pot donar per acabat, però a les comarques de Girona i al Pirineu Oriental encara pot durar ben bé fins a les 11 o les 12 del matí. Totes les precipitacions que puguin caure a partir de llavors al Pirineu ja seran minses i afectaran sobretot el Pirineu més occidental. Aquesta tarda s'obriran clarianes i si dissabte torna a ploure ja serà només de forma aïllada.

1. El Ter baixa cabalós per Girona però més baix que ahir a aquesta hora. Alguns comerços del Barri Vell es van protegir amb murs de maons a la porta. La desembocadura de la Tordera, entre Malgrat de Mar i Blanes, s’ha desbordat. Precisament entre aquests dos punts la línia fèrria ha quedat interrompuda i es trigarà mig any per refer-la, una tasca que costarà uns cinc milions d’euros. A causa del trencament d’una canonada, Tossa de Mar i Lloret només tenen reserves d’aigua potable per avui. Tenim crònica d’Oriol Gracia des de Deltebre, on els alcaldes del Delta es van reunir amb el president Torra: “El Delta necessita una solució ara i aquí. Refermo el compromís que he donat als alcaldes que ja és hora de passar a l’acció, que el Delta no pot esperar més i que necessitem un pla d’acció”.

El temporal Gloria ha fet una víctima mortal a Catalunya: un home que va caure al mar al port de Palamós. I tenim un article d’Antoni Llena, autor de l’escultura David i Goliat, que es va doblegar pel mig a la Vila Olímpica de Barcelona. Llena explica que va voler fer una obra que “digués als quatre vents que som fràgils”.

2. A la sessió del judici d’ahir, el major Trapero va contestar les preguntes de la seva defensa, va defensar el model de Mossos, va lamentar no haver comparegut abans de l’1 d’Octubre per explicar els perills per a l’ordre públic que comportava el referèndum i va precisar detalls sobre el pla per detenir el president Puigdemont: “Una de les coses que vaig posar sobre la taula va ser que al president l’havia de detenir jo. Era el més raonable perquè jo era el màxim cap del cos, per tant semblava lògic. Els dos em van dir que no, que jo m’havia de quedar a Ègara, que era millor que gestionés el cos des d’allà, i ells es van proposar per fer aquesta detenció”. Es refereix als comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero.

3. Acord entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats per apujar el salari mínim a 950 euros mensuals en 14 pagues –per tant, 13.300 euros a l’any– ja aquest any. Un augment del cinc i mig amb respecte al 2019. Per al final de la legislatura, al 2023, la idea és que el salari mínim hagi pujat fins als 1.200 euros.

4. A Societat expressem el nostre condol per la mort del periodista David Caminada, que treballava a l’àrea de continguts digitals de l’Ajuntament de Barcelona i que va ser apunyalant i mort a la plaça de Sant Jaume. Caminada havia treballat a l’ Avui i era professor de la Universitat Pompeu Fabra.

5. De demà en un mes començarà el Mobile a Barcelona, i ahir el president del saló, John Hoffman, va desmentir la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, i va negar que s’hagués reunit amb ningú per portar el Mobile a Madrid: “Us puc assegurar que no hi ha cap discussió, cap reunió ni res enlloc, incloent-hi Madrid. Som aquí a Barcelona, hi som des del 2006 i serem aquí en el futur”.

6. En moda us expliquem que Tous ha hagut de passar per l’Audiència Nacional a defensar-se d’una denúncia per estafa sobre si les seves joies són totes d’or i de plata.

7. I a Esports, el Barça és l’únic equip català que ha passat a vuitens de final de la Copa. Va guanyar a Eivissa per 1-2, però en el temps de descompte i després d’un molt mal partit (“desmotivat i apàtic”, diu el Martí Molina) amb una primera part en què l’Eivissa hauria pogut marcar-ne un parell o tres més. L’Espanyol va perdre 2-0 a Sant Sebastià i el Vila-real va imposar-se a Girona per 0-3. I el Badalona també va caure eliminat però després de forçar la pròrroga amb el Granada, per 1-3.