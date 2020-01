El Ter es recupera lentament i Torra no acata la inhabilitació: les claus del dia, amb Antoni Bassas (24/01/2020)

Divendres, 24 de gener del 2020. El temporal Gloria, que ha assolit la força d’una tempesta tropical, ja ha passat, però els seus efectes no, especialment als rius. L’episodi ha provocat quatre morts i un desaparegut, i avui ens preguntem per què l’Agència Catalana de l’Aigua no va obrir abans els embassaments, perquè abans del temporal hi havia espai per acollir grans quantitats. El Ter va tornant lentament a la normalitat, i si ahir al vespre va arribar a baixar amb un cabal de més de 2.100 m3/s al seu tram baix, a aquesta hora ja no arriba als 1.000. Al tram baix del Llobregat el cabal també s'ha reduït ja clarament: dels més de 1.300 m3/s del pic d'ahir als poc més de 500 d'aquest matí.

El temps d'aquest cap de setmana serà molt més tranquil. Aquest matí hi ha fins a 10 graus menys que ahir en algunes comarques de Girona, però els pròxims migdies seran agradables. El cap de setmana hi haurà moltes clarianes, tot i que demà un front farà augmentar els núvols i deixarà alguns ruixats puntuals a l'oest.

Per cert, lligat al medi ambient, l’Ajuntament de Barcelona deixarà el carrer Aragó sense trànsit un dia al mes, en caps de setmana, i pretén que d'aquí pocs anys en el 75% dels carrers de la ciutat no es pugui passa dels 30 km/h.

1. El Tribunal Suprem acorda que el president Torra sigui inhabilitat com a diputat del Parlament fins que el mateix Suprem dicti sentència ferma. La Junta Electoral dona dos dies al Parlament perquè retiri l’acte de diputat a Torra, però el president diu que no plega. “Soc diputat i president de Catalunya perquè així ho va decidit la ciutadania i perquè així ho va votar el Parlament. Primer en la meva investidura i ratificant-la després, el dia 4 de gener. No ha canviat res des d’aquestes decisions i no ens farem enrere”.

Ara el president del Parlament, Roger Torrent, ha de pronunciar-se sobre l’escó de diputat de Torra. Dilluns hi ha un ple i allà es veurà si el president manté l’acta. Mentrestant, Pedro Sánchez manté la voluntat de reunir-se amb el president de la Generalitat, però Casado ja ha anunciat que es querellarà contra Sánchez si es reuneix amb Torra. Ernesto Ekaizer diu que el Suprem, en el fons, ja ha dictat sentència ferma i Torra serà inhabilitat tant sí com no. Un escenari embolicat que ningú no sap com acabarà.

2. Tenim la crònica de la sessió d’ahir al judici a la cúpula dels Mossos, on el fiscal va interrogar Soler i Puig. Els dos acusats van al·legar que el seu marge d’actuació era molt limitat. El judici es reprendrà dilluns. Per cert, ahir vam reunir 300 lectors de l’ARA amb els sis periodistes autors del llibre Tota la veritat, sobre els fets de l’octubre del 2017. En trobareu la crònica de Toni Vall.

3. L’Organització Mundial de la Salut descarta declarar una alerta global pel brot del coronavirus. La Xina ha ordenat el tancament de tres ciutats i ha aïllat 20 milions de persones. De moment han mort 15 persones i la xifra oficial d’infectats és de 633 persones, però es creu que el nombre real podria ser molt més elevat. Ho trobareu analitzat en dues pàgines a Internacional.

4. L’Spar Citylift Girona va jugar i guanyar ahir a casa, però al Pavelló de Palau i no a Fontajau, on hi havia dos metres d’aigua a causa de les inundacions del Ter. El Barça va guanyar l’Estrella Roja. A la Copa de futbol, l’Atlètic de Madrid va ser eliminat per la Cultural Lleonesa. Ja el cap de setmana, l’Espanyol jugarà demà dissabte a la 1 del migdia a casa contra l’Athletic de Bilbao i el Barça ho farà a les 4 contra el València a Mestalla.

Bon cap de setmana.