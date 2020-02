Joaquim Forn surt de la presó per anar a treballar i el Barça no pren cap mesura sobre el 'trollgate': les claus del dia, amb Antoni Bassas (20/02/2020)

És dijous, Dijous Gras, 20 de febrer del 2020 (o 20/2/20). El dia serà bastant monòton, més aviat, amb sol i només alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Aquest matí fa fred d'hivern. En fa més que ahir, però en canvi al migdia el termòmetre ja començarà a pujar.

1. Comencem amb una notícia molt violenta: vuit persones han mort i cinc han quedat ferides en un atac amb armes a la ciutat de Hanau a Alemanya. Els atacs s’han produït en dos bars libanesos on es pot menjar i fumar xixa per una persona que ha conduit un cotxe i ha anat de l’un a l’altre. Aquest principal sospitós de les morts s'ha trobat mort per la policia a casa seva aquesta matinada mateix, al costat d’un altre cadàver.

2. I, ja que hi som, coronavirus: 2.128 morts i 75.727 malalts. Els països que més malalts tenen, que passen de 80, són Singapur, Japó i Corea del Sud. Al Japó ja han començat a evacuar el creuer ancorat a Yokohama. Han deixat baixar els que no estan encomanats del virus. Els científics creuen que el confinament del vaixell va ser un error perquè tenir la gent a bord sense poder desembarcar ha afavorit el contagi.

3. La petroquímica de Tarragona va quedar aturada ahir per la vaga general convocada pels sindicats per exigir més control. Una manifestació a la tarda va reclamar més seguretat, informació i coordinació entre administracions.

4. Joaquim Forn surt de la presó de Lledoners per treballar en aplicació de l'article 100.2. L'exconseller treballarà en el departament legal de Mediapro a partir d'avui.

5. Som on érem a la taula de diàleg: Sánchez ha proposat que sigui dilluns i Torra critica que s'actuï unilateralment. Mentrestant, la Fiscalia recorre el segon permís penitenciari que els tècnics de Lledoners van donar a Jordi Cuixart, afirmant que el president d’Òmnium no s’ha penedit i que és víctima d’”importants distorsions cognitives, ja que nega el caràcter delictiu de la seva conducta”.

6. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha fixat un sistema de punts semblant al d’Austràlia perquè només entri a treballar al Regne Unit immigració qualificada, amb bon nivell d’estudis i que parli anglès.

6. A la Champions, el València va perdre per 4 a 1 contra l’Atalanta i el Tottenham de Mourinho va perdre a casa contra el Leipzig, per 0-1.

7. I pel que fa a l’escàndol que afecta el Barça pel pagament d’un milió d’euros a una empresa que es dedicava a atacar persones a les xarxes, la comissió delegada del club no va voler prendre ahir cap decisió en calent, i demà es reunirà tota la junta directiva. Toni Padilla firma la informació on diu que “molts semblen més preocupats per descobrir com han sortit informacions dins del club que no pas per saber qui va encarregar què en relació amb aquestes activitats irregulars. Albert Llimós, mentrestant, firma un article en què afirma que el Barça va ser advertit de les activitats irregulars de l’empresa amb la qual ara s’ha trencat el contracte. A Mundo Deportivo han entrevistat Messi i diu que tot aquest afer li ha semblat “estrany”. També diu que vol continuar al Barça per guanyar una altra Champions, i afegeix: “Si volem la Champions hem de créixer, i molt. Avui, tal com estem, fem curt”.

8. I pel que fa al futbol, el Barça, que juga dissabte al Camp contra l’Eibar, presentarà avui el davanter Braithwaite, procedent del Leganés.