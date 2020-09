L’alcalde de Puigcerdà demana no anar a la Cerdanya aquest cap de setmana, seguim pendents de la inhabilitació del president Torra i l’Ajuntament de Barcelona retira la Medalla d’Or a Barrera a proposta de Valls: les claus del dia, amb Antoni Bassas (24/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 24 de setembre de 2020, festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. En el capítol anterior, el nostre meteoròleg avançava baixades de temperatures i fins i tot alguna primera nevada a les contrades pirinenques al cap de setmana. Entre demà i dissabte la temperatura baixarà de 5 a 10 graus i nevarà de forma abundant en cotes mitjanes i altes del Pirineu. El cap de setmana també començarà amb fort vent -el pla Ventcat ja està en prealerta-. Avui, dia més enterbolit i amb ruixats sobtats al sud de Catalunya.

1. El Govern ha demanat que no ens moguem gaire aquest cap de setmana, que és pont a Barcelona, perquè l’índex de contagis de covid-19 s’està enfilant. En concret, l’alcalde de Puigcerdà ha demanat als barcelonins que no hi pugin, perquè ha crescut molt el nombre de contagis a la Cerdanya. Albert Piñeira: “La gent ha d’entendre que s’han de limitar al màxim els desplaçaments. Estem a les portes del pont de la Mercè a Barcelona. Cal entendre que aquest no serà un cap de setmana normal en què es pugui venir a la Cerdanya i fer totes les activitats que es vulguin i tot el que es vulgui”.

El Procicat va aprovar la limitació de reunions socials a un màxim de sis persones. La limitació no s’aplica a persones convivents, ni a la feina, ni al transport públic. També queda limitat a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules als establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses. Amb tot, perquè la limitació del procicat sigui obligatòria, cal l’aprovació final d’un jutge.

Madrid demana la intervenció “urgent” de l’exèrcit i més policia.

2. La política està pendent de quan serà inhabilitat el president Torra. A partir d’avui pot ser en qualsevol moment -dilluns que ve segons Ernesto Ekaizer-. Ahir, el president de la Generalitat va anar a declarar per la primera pancarta i ho va ventilar en tres minuts: "Li he dit al magistrat que aquell no era un tribunal neutral, que digués el que digués la sentència ja està escrita i que, per tant, m'acollia al meu dret a no declarar".

Per cert, Felip de Borbó no presidirà demà l’entrega de despatxos judicials a Barcelona als nous jutges. La Zarzuela havia dit que sí que hi aniria i ningú va explicar ahir el motiu del canvi, tampoc la Moncloa. El govern espanyol és qui li ha dit que no vingués, perquè la presència del rei no coincidís amb la sentència contra el president de la Generalitat. Les associacions conservadores de jutges (majoritàries) han posat el crit al cel.

3. I un altre anunci que va fer el govern espanyol ahir va ser que la setmana que ve començarà a tramitar els indults dels presos polítics. El sobiranisme ho rep amb escepticisme (indult equival a perdó, amnistia seria el reconeixement que el delicte no ha existit) i Podem hi veu un senyal perquè Esquerra Republicana i també Junts per Catalunya puguin obrir-se a aprovar els pressupostos.

I no us perdeu l’anàlisi d’Ernesto Ekaizer sobre la denúncia del número dos de la Fiscalia espanyola, Navajas, sobre les pressions que va rebre dels fiscals que havien estat acusació al judici contra el Procés, de qui va dir que són “esclaus de la seva ideologia”. Segons Ekaizer, “Navajas ha vingut a dir: aquells que han portat la Fiscalia al seu fracàs històric més gran al ser rebutjada la seva qualificació de rebel·lió en el Suprem han pretès seguir exercint com a Fiscalia paral·lela en el covid-19 i sostenien que per mantenir el prestigi cal ficar el govern espanyol a la presó. Estan sonats”.

I per cert, que l’Audiència de Palma va revocar ahir el tercer grau i l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a Iñaki Urdangarin. El tribunal va estimar els recursos d’apel·lació que havia presentat la Fiscalia contra una sortida de cap de setmana al mes, i el tercer grau el 3 de setembre. El cunyat del rei Felip VI compleix una condemna de cinc anys i deu mesos pel cas Nóos.

4. Des de Brussel·les: els països europeus que fins ara s’han negat a acollir refugiats i migrants poden continuar igual. La Comissió Europea tampoc forçarà tots els països de la Unió a acollir de manera compartida totes aquestes persones que arriben al territori europeu i que es consideren “irregulars”. A canvi, però, exigeix que col·laborin per intensificar (o sigui, que paguin) els retorns als päisos d’on han sortit. Brussel·les assegura que la proposta es basa en els principis de solidaritat i responsabilitat, però a la pràctica la solidaritat se centra més en les devolucions que en l’acollida.

5. Avui és la Mercè, i l'Ajuntament de Barcelona és notícia. Ahir al matí, el regidor Manuel Valls va impulsar que el ple municipal retiri la Medalla d’Or de la Ciutat a qui va ser president del Parlament, secretari general d’Esquerra, exiliat i soldat republicà Heribert Barrera per frases pronunciades al final de la seva vida, quan ja no tenia càrrecs, del tipus: “La immigració és la prinicipal amenaça de Catalunya, vam superar les onades d’andalusos, però ara el català està en perill”. Valls va dir: “Volem acabar amb una idea, la idea que l’independentisme té una superioritat moral. L’independentisme és nacionalisme i la seva deriva, com demostren aquests escrits, és el supremacisme, el racisme i l’exclusió, i és això el que volem demostrar”.



Van votar a favor de la proposta de Valls el govern de comuns i socialistes, així com el PP i Cs, mentre que ERC i Junts per Catalunya es van oposar a revisar el guardó i van defensar la trajectòria de Barrera.



A la tarda hi va haver pregó de les Festes de la Mercè amb el pallasso Tortell Poltrona de pregoner. Manuel Valls se’n va anar després de sentir-li dir al pregoner afirmacions com aquestes: “Tinc moltes vegades la sensació que l’estat de dret està tort, està guerxo. Això de la llengua. Hi ha gent capficada que la nostra llengua és el castellà i nosaltres vinga a parlar en català, i es deuen pensar que tenim problemes mentals, però potser es pensen que la seva llengua és més important que la de la meva mare. Doncs no! A veure, els que rebutgen la llengua i la cultura d’un lloc, com a mínim, podem dir que són uns inadaptats”.



Per cert, el conductor d’un patinet elèctric va morir ahir a la tarda després de col·lisionar amb una furgoneta al carrer Provença cantonada amb Pau Claris, a l’Eixample de Barcelona. A conseqüència del sinistre, el conductor del patinet elèctric, un home de 59 anys, va resultar greument ferit i el van traslladar a l’hospital, on va morir poc després. És el primer conductor de patinet elèctric mort en un accident de trànsit. Tot i així, el novembre de l’any passat el conductor d’un patinet va atropellar una dona de 82 anys que va caure a terra d’esquena i va haver de ser hospitalitzada. Tres dies després va morir.

6. El Mobile World Congress de l’any vinent se celebrarà finalment al juny. La idea continua sent muntar un congrés que combini el format virtual amb el presencial. I, de fet, una de les raons per les quals posposen el congrés és el gran interès que han detectat per participar-hi presencialment. el 2022 el Mobile World Congress de Barcelona se celebrarà al febrer i tindrem dos congressos en vuit mesos.

7. Aquest migdia Luis Suárez serà presentat com a nou jugador de l’Atlètic de Madrid per a les pròximes dues temporades. Després de 6 anys, 198 gols i 13 títols al Barça, Suárez deixa una mitjana de més de 30 dianes per temporada al Camp Nou. Es va acomiadar ahir dels seus companys entre llàgrimes. En aquesta sortida, el Barça de Bartomeu, urgit per les tensions de tresoreria, ha prioritzat l’estalvi de la massa salarial i no la possibilitat d'iniciar un càsting de compradors que presentessin una oferta real.



Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.