Debat al Parlament, Corinna Larsen diu que el rei Joan Carles va ser víctima d’un “cop d’estat” orquestrat per la reina Sofia, i 20.867 firmes a favor de la moció de censura a Bartomeu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (18/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 18 de setembre del 2020. Se’ns havia parlat de canvi de temps aquest cap de setmana, sapiguem si ha de ploure. Entre aquest migdia i demà a primera hora els ruixats i les tempestes sobtats afectaran molts indrets, sobretot de Ponent i del sud, però també algunes comarques centrals i de l'àrea metropolitana de Barcelona. El cap de setmana hi haurà més sol que núvols i farà menys calor.

1. Aquest matí, a les 10 h, es reprèn el debat de política general al Parlament, que va quedar interromput ahir per la vista a Madrid de la inhabilitació del president Torra. Sentirem quina resposta dona Esquerra Republicana, sòcia de govern, al discurs del president Quim Torra, que no convocarà eleccions i deixa en mans del Tribunal Suprem el calendari electoral per escollir un nou president després de les eleccions. Ho va dir en una al·locució pronunciada des de la Delegació de la Generalitat a Madrid, al sortir del Tribunal Suprem. Per a Torra, la prioritat és la pandèmia: “No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l’aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l’administració catalana”.

L’advocat del president, Gonzalo Boye, va recordar al Tribunal que un membre de Ciutadans, partit que va presentar denuncia a la JEC per la pancarta, era membre de la JEC. I va insistir que Torra hauria d’estar emparat pel dret a la llibertat d’expressió i que hauria de poder penjar una pancarta amb les tres paraules: “llibertat presos polítics”.

Llibertat presos polítics “Les tres paraules de la pancarta sempre les ha dit el president, estan al seu discurs d’investidura, a totes les seves intervencions al Parlament, i després les trasllada a una pancarta, que és el mateix que traslladar-les a un símbol a la jaqueta, cosa que aquesta mateixa sala ha dit que també forma part al dret de la llibertat d’expressió”. El Suprem preveu tenir enllestida la sentència d’aquí unes setmanes.

A les nostres pàgines, Ernesto Ekaizer es pregunta, també: “El delicte de desobediència a la Junta Electoral Central per negar-se a retirar la pancarta amb el llaç groc, ¿és realment un delicte greu en el context de la campanya electoral? ¿És que no entraria en la categoria de delictes penals menors castigats amb penes menys severes que altres delictes greus? És a dir: ¿no seria necessari una dosi de proporcionalitat?

2. L’excompanya sentimental del rei Joan Carles de Borbó, Corinna Larsen, ha fet una declaracions a la revista francesa Paris Match en què diu que el rei Joan Carles va ser víctima d’un cop d’estat dins la Sarsuela, dirigit per la reina Sofia, perquè Joan Carles abdiqués i la Corona passés al seu fill Felip. Mariano Rajoy també hauria participat en aquest cop d’estat de Palau. Corinna afirma que repudiar el rei així és deslleial, quan tota la família s’havia beneficiat del tren de vida que el rei Joan Carles els havia assegurat. Larsen ha cedit fotos personals a la revista: en una es veu Joan Carles fent una barbacoa amb la gorra del revés.

3. Coronavirus. Les quarantenes de catorze dies per als contactes de positius per covid-19 podrien reduir-se a partir de la setmana que ve, la Generalitat ho està estudiant. El cap de Salut Pública, el doctor Argimon, també va explicar que la situació de la pandèmia ha millorat les últimes hores a Catalunya, però que els contagis podrien tornar a pujar “lleugerament” a finals de setembre a causa del repunt de la mobilitat, la interacció social i la tornada als centres educatius. Amb tot, també va aclarir que la corba dels últims dies ha escalat com a conseqüència dels cribatges massius que s’han fet en barris com el Raval de Barcelona.

A Madrid van bastant malament. La Comunitat ha demanat auxili a l’Estat per controlar el coronavirus. Madrid ja supera els 650 casos per cada 100.000 habitants en catorze dies. El govern d’Ayuso presentarà avui noves restriccions que afectaran la mobilitat d’alguns barris.

Parlant d’això, mirin aquest mapa d’Espanya. Com més fosc, més teletreball. Un estudi de l’empresa de recursos humans Randstad i un altre de la patronal Pimec indiquen que Catalunya és la segona comunitat on més es teletreballa, després de Madrid. Ho fan de manera habitual gairebé 600.000 catalans, o, el que és el mateix, un 18% de la taxa d’ocupats.

¿I dels 140.00 milions d’euros de la Unió Europea que han de venir a Espanya? Doncs no arribaran fins a l’estiu del 2021, per burocràcia i perquè els estats han de programar reformes verdes i digitals per rebre els diners.

4. I ahir vam tornar a tenir una escena pertorbadora a Barcelona: Un desnonament fixat ahir al Carmel de Barcelona. La família es va quedar sense el pis on ha viscut els últims tres anys després que els Mossos d’Esquadra carreguessin contra els concentrats que volien evitar que els fessin fora. Segons fonts municipals, l’Ajuntament havia negociat des de l’any passat amb la propietat del pis, un Pujol Ferrusola.

5. I als Esports, el treball firma a firma de vuit plataformes blaugranes va fer possible el que no ho semblava: recollir prou firmes per sol·licitar una moció de censura al president Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva. En calien unes 16.500 i el club en va donar per rebudes 20.867. Ara el Barça té fins a deu dies per muntar una taula de validació i fins a deu dies més per dir quantes firmes són bones. I si no hi ha problemes amb les firmes, se celebrarà una votació per censurar o no Bartomeu. La moció guanyarà si s’obtenen els vots favorables dels dos terços dels votants (66,6% de vots). En aquest cas, Bartomeu i tota la seva junta directiva quedaran rellevats i es convocaran eleccions al Barça. Mentre no hi hagi cap junta, una comissió gestora es farà càrrec de les decisions del club blaugrana. El directiu Jordi Moix va fer l’acús de rebut: “Al club serem molt escrupolosos en seguir tots els passos que els nostres estatuts preveuen envers el vot de censura. Un cop conclòs el recompte de signatures es constituirà la mesa del vot de censura i, a partir d’aquí, hi haurà uns deu dies per fer la validació de les signatures. Es farà amb un equip tècnic que el club posarà a disposició, com no podia ser d’una altra manera”.



