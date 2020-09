Pendents de la inhabilitació del president Torra, Ayuso es compara amb Catalunya, el món arribarà avui al milió de morts per covid-19 i el Barça debuta amb golejada a la Lliga, 4-0 al Vila-real: les claus del dia, amb Antoni Bassas (28/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 28 de setembre del 2020. La temperatura repuntarà els dies vinents, aquest migdia ja es notarà el canvi a l'alça. Entre dimecres i dijous fins i tot tornarà la sensació de final d'estiu, però el cap de setmana revifarà clarament el fred. Avui els intervals de núvols es concentraran al Pirineu i en comarques de Girona.

1. Dijous serà 1 d’octubre, farà tres anys, i a partir d’avui, en qualsevol moment, pot arribar la notícia que el Tribunal Suprem ha inhabilitat el president Torra. Però Torra no quedarà oficialment inhabilitat (i, per tant, haurà d’abandonar el seu despatx al Palau de la Generalitat) fins que la sentència no li sigui personalment notificada i es publiqui al BOE, firmada pel rei Felip de Borbó. Us suggerim que estigueu pendents de les alertes de l’Ara.cat.

Mentrestant, un jutjat penal de Barcelona obre aquest dilluns vista oral contra Tamara Carrasco. La Fiscalia li demana set mesos de presó i que no pugui votar durant la condemna. Considera que Carrasco va cometre un delicte d’incitació de desordres públics a través d’un missatge de veu a través de WhatsApp el 2018. Recordem qua durant més d’un any va estar confinada per ordre judicial sense poder sortir de Viladecans, on viu.

2. Avui la pandèmia de coronavirus arribarà al milió de morts a tot el món, segons el recompte de la universitat nord-americana Johns Hopkins. D’aquest milió, una cinquena part, 200.00, són als Estats Units, que, juntament amb l’Índia, el Brasil i Mèxic, sumen més de la meitat de morts arreu del planeta. Espanya ocupa el vuitè lloc en nombre de morts, entre França i l’Iran, però, si mirem el nombre de morts en relació a la població de cada país, Espanya ocupa la quarta posició.

Mentrestant, la situació a Madrid és molt delicada, sanitàriament i políticament, fins al punt que el vicepresident de Madrid, Aguado, de Ciutadans, va demanar “un alto el foc polític”. Durant el cap de setmana, el ministre Illa i la presidenta Ayuso se les han tingut. Ayuso es queixava ahir a Antena 3, i ens va tocar el rebre: ”... i van decidir que ho havien de canviar tot i que el que s'estava fent a Madrid era insensat. M'agradaria haver-ho vist a Catalunya durant l'estiu quan han estat en aquestes condicions o que els hi digui als independentistes catalans el mateix a les comarques on tenen els mateixos percentatges”.

Per cert, que encara falten tres mesos per a Nadal, però la consellera de Salut va avançar que veu “molt probable” que es mantingui el màxim de sis persones als dinars de Nadal perquè són “situacions de risc”: caldrà “intentar espaiar-los i no barrejar les famílies”, va dir la consellera Vergés. Les cavalcades de Reis “no podran ser com sempre”.

3. Notícia d’aquest matinada: el diari New York Times ha obtingut un dels secrets més ben guardats de la Casa Blanca: les declaracions de la renda de Donald Trump i les seves empreses, les quals el president s'ha negat a fer públiques. La investigació demostra que Trump no va pagar impostos en almenys onze exercicis fiscals i que el 2016 i el 2017 (quan ja era president) només va pagar 750 euros a la hisenda federal.

Com s’explica que a un home que presumeix de ser tan ric li surti a no pagar? Doncs perquè molts dels seus negocis, com els camps de golf, van declarar pèrdues milionàries, i perquè va desgravar com a despeses d’empresa el que eren despeses personals, com residències, avions i fins i tot 70.000 dòlars en perruqueria per aparèixer als programes de televisió que el van fer famós, o la maquilladora de la seva filla.

Recordin que des de fa 50 anys els presidents dels Estats Units han ensenyat al país les seves declaracions de renda, i Trump ho ha impedit sempre amb l’argument que li estaven fent una inspecció. Com ha reaccionat Trump a la publicació de la notícia? Amb un tuit, sí, i què hi diu al tuit?

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Fake news, en majúscules. Un missatge que podria deixar penjat cada dia, perquè només sap dir que la premsa diu mentides sobre ell.

4. Avui us oferim una entrevista de Xavi Serra a l’actor Daniel Defoe. Quatre nominacions a l’Oscar, actor en grans produccions com Platoon o Crema Mississippi. Ara acaba d’estrenar Tommaso, un exercici d’autoficció sobre un cineasta nord-americà i la seva aparentment plàcida vida familiar a Roma, on ha deixat enrere les seves addiccions.

5. El Barça va debutar ahir a la Lliga amb victòria: 4 a 0 al Vila-real, tots quatre a la primera part. Amb dols gols d’Ansu Fati (17 anys), que va forçar el penal del tercer, que el va fer Messi. El quart va ser en pròpia porta. Molt bona primera part de l’equip de Koeman. A la segona part, l’equip va afluixar però no va passar cap angúnia. Mentrestant, Luis Suárez va debutar amb l’Atlètic de Madrid: va jugar una estona amb el marcador decidit i va marcar dos gols.

A Segona Divisió, l’Espanyol va guanyar per 0-2 a Oviedo i el Sabadell va perdre per 1-0 a Mallorca. Precisament, diumenge, a les 4, a la Nova Creu-Alta tindrem un Sabadell-Espanyol.

I encara als Esports, Josep Lluís Merlos comenta la sorprenent dimissió de Maria Teixidor, presidenta del Circuit Barcelona-Catalunya. Sorprenent perquè només s’hi ha estat cinquanta-cinc dies. Diu Merlos que “no donar explicacions dona peu a creure els que apunten que no estava conforme amb les condicions del seu contracte, cosa difícil d’entendre després de portar dos mesos treballant”.

Fins aquí les claus del dia. Estigueu al cas, que avui pot tornar a ser un dia espès en la història d’aquest país. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.