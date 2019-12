Vaga de Renfe i Junqueras tenia immunitat: les claus del dia, amb Antoni Bassas (20/12/2019)

Divendres, 20 de desembre del 2019. Ha plogut. Fins al migdia anirà plovent de forma intermitent, i encara al vespre i demà arribaran nous fronts que en aquest cas deixaran precipitacions sobretot al Pirineu i en algunes comarques de l'oest. Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents també del vent, demà al vespre podria bufar amb ratxes de 80 o 90 km/h fins i tot a Barcelona.

La setmana de Nadal serà tranquil·la, amb pocs núvols, poc vent i temperatures de més de 15 graus gairebé cada dia. No està tan clar com acabarem l'any, encara hi ha molta incertesa, però no és descartable una fredorada al voltant del dia 30

1. Avui hi ha vaga de Renfe. A aquesta hora i al vespre els trens circulen en serveis mínims.

2. “Té immunitat, en virtut del paràgraf segon de l’esmentat article, una persona que ha estat oficialment proclamada electa al Parlament Europeu”.

La justícia europea corregeix l’espanyola i reconeix que Junqueras tenia immunitat quan va ser jutjat i condemnat, perquè els candidats adquireixen la condició de diputats així que són escollits pels ciutadans, no quan juren la Constitució. Ho expliquem tot, en un sensacional desplegament de 16 pàgines. Advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde: “No m’imagino l’estat espanyol mantenint-se indefinidament en la violació als drets humans. Ho he de veure per creure-m’ho. Cada cop que passa és una decepció. No puc renunciar a pensar que l’Advocacia de l’Estat defensarà el compliment de la sentència de Luxemburg”.

3. Des de la presó de Lledoners, Junqueras ha declarat a Catalunya Ràdio que té escassa confiança que ara el deixin anar.

Aquest matí, Ernesto Ekaizer escriu a l’ARA: “Manuel Marchena està sota un terratrèmol de nivell 10”. I el catedràtic Pérez Royo escriu que si la conclusió és que Junqueras tenia immunitat, el Suprem no podia dictar la sentència i la sentència és nul·la per defecte.

4. I com a conseqüència d’aquest veredicte europeu, des d’aquest matí, e l president Puigdemont i el conseller Comín ja poden entrar al Parlament Europeu, de moment com a visitants però ben aviat com a diputats de ple dret.

En una reunió per Skype amb els diputats de JxCat, Puigdemont va dir als seus: “La pròxima reunió del grup serà a Catalunya”, en referència a Perpinyà.

5. La vicepresidenta espanyola Carmen Calvo mirava de salvar la cara del Suprem i del seu govern, però també ho intentava aprofitar per parlar de nou temps polític: "Tota aquesta nova situació que hem d'afrontar per aconseguir un govern nou per a Espanya ens farà passar pàgina d'una situació de la qual he de dir que l'actual govern, que està en funcions, n'és l'hereu".

6. Però la que no tenia pressa era la portaveu d’Esquerra, Marta Vilalta. ERC atura la negociació per a la investidura de Sánchez i n’apuja el preu. “No està previst que des d’ERC tornem a seure a negociar amb el PSOE fins que no sapiguem què opinen de la sentència”.

7. I, oh coincidència, una hora després que se sabés que Europa donava la raó a Junqueras, la justícia espanyola anunciava la inhabilitació del president Torra per la pancarta: "A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques perquè només ho pot fer el Parlament de Catalunya".

La Generalitat presentarà recurs i, per tant, Torra no acabarà sent inhabilitat fins d’aquí sis mesos. Núria Orriols explica que amb la inhabilitació de Torra s’obre la porta per avançar les eleccions i que el Govern treballa en diversos escenaris.

8. A Escòcia també estan distrets: Sturgeon ha demanat a Johnson poders per a un segon referèndum i el Parlament d’Edimburg aprova la llei per convocar plebiscits.

9. Informe de Càritas que explica Natàlia Vila: la meitat de les famílies ja no poden ajudar econòmicament el seu entorn. El 80% dels casos de pobresa s’expliquen per l’augment del preu de l’habitatge.

10. Xavi Tedó explica com es va gestar l’acció del Tsunami al Camp Nou. L’Espanyol va guanyar per 0-2 a Lleida.

11. I a Mèdia expliquem que Jaume Roures (Mediapro), ha comprat El Terrat (Andreu Buenafuente), i que l’humorista continuarà com a responsable de la productora.

Avui comencen les vacances de Nadal de les escoles i també les de les claus del dia. Bon cap de setmana i bon Nadal!