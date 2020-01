Els presos polítics testifiquen al Parlament i Torrent demana a Torra que no voti: les claus del dia, amb Antoni Bassas (28/01/2020)

És dimarts, 28 de gener del 2020. El temps canvia ràpid, avui esperem un dia amb temperatures de fins a 20 graus i cert regust de final d'hivern. El pas d'un altre front poc actiu enterbolirà el cel però no farà ploure enlloc. Com més avanci la setmana més pujarà el termòmetre.

1. Els presos polítics ja han sortit de Lledoners. Avui testifiquen davant la comissió del Parlament sobre els efectes del 155. Hi van l’endemà que el president de la cambra, Roger Torrent, anunciés al president de la Generalitat Quim Torra que no pensava comptar el seu vot: "Malgrat la injustícia manifesta de la decisió de la JEC hem de conciliar dos interessos: d'una banda la defensa de la presidència de Quim Torra i el fet que es pugui revertir aquesta situació, de l'altra, la protecció de la validesa dels acords que prengui aquesta cambra. Amb l'objectiu de garantir la validesa i l'eficàcia de les decisions preses en aquest ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot".

Per a Esquerra, desobeir és un gest estèril. La resposta de Torra: "I atès que el 4 de gener aquest ple va votar per majoria absoluta de la cambra que em ratificava com a diputat del Parlament, atès que el 10 de gener el Govern i els tres grups parlamentaris vam subscriure una resolució contra l'auto del Tribunal Suprem, us demano president tenir l'oportunitat de defensar els meus drets com a diputat d'aquesta cambra".

Una manifestació de centenars d’independentistes va protestar a la Ciutadella, i a Urquinaona van cremar un contenidor. No hi va haver càrrega policial. Diu el subdirector David Miró en una anàlisi que ara només hi ha dos escenaris: o eleccions o govern agònic. Demà tindrem més pistes sobre què pot passar, perquè està previst que el Govern doni el vistiplau als pressupostos i els enviï al Parlament per a la seva aprovació. Com a conseqüència, la Moncloa refreda la reunió amb Torra i al PSOE diuen ara que Sánchez es reunirà amb qui el Parlament clarifiqui que és el president de la Generalitat.

2. El coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos va voler enfonsar el major Trapero a l’Audiència Nacional: "Si jo hagués tingut algun tipus de comandament sobre els Mossos, la meva primera decisió hagués estat apartar el major Trapero que estava des del primer moment posant pals a les rodes".

Durant les tres hores que va durar la seva declaració, De los Cobos va evitar el contacte visual amb Trapero, que era allà mateix, prenent notes abundants de tot el que deia el coronel. Diu Ekaizer en una anàlisi que De los Cobos acusa Trapero d’inacció, però que el seu relat es va descriure com un observador perquè no va demanar que Trapero deixés de comandar els Mossos per evitar el referèndum. Avui serà interrogat per la defensa del major dels Mossos.

3. Coronavirus: la Xina informa de la mort de 106 persones, i més de 4000 estan infectades. Antoni Trilla, autoritat en epidemiologia del Clínic, diu a l’ARA: “Ara per ara, no suposa perill per a la nostra salut pública, el risc de contagi a Catalunya és zero”.

Mentrestant, les borses de tot el món van fer una bona baixada a causa de l’epidèmia.

4. A la Costa Brava han fet comptes: la factura gironina del temporal puja a 18 milions i mig d’euros pel cost de refer-se de les inundacions, sobretot a les platges que pateixen per estar a punt per a la temporada turística.

5. A Societat, Maria Ortega explica el cas d’una família que ha canviat d’escola el seu fill de nou anys per les burles dels companys de classe per la seva afició al ballet. La peça es titula: “ No pot ser que el nen que no juga a futbol sigui el raret”.

6. A Cultura, els informes de l’Ajuntament de Barcelona desaconsellen posar l’ Hermitage a la Nova Bocana del port i arriben a proposar que el museu s’instal·li a les tres xemeneies.