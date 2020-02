El govern espanyol aprova les taxes Google i Tobin, i 454 casos de coronavirus al creuer de Yokohama: les claus del dia, amb Antoni Bassas (18/02/2020)

Dimarts, 18 de febrer del 2020. Avui no farà falta el paraigua, però el dia encara serà mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i de Barcelona. El front d'aquesta nit ha obert la porta al fred, aquesta tarda la temperatura serà entre 4 i 7 graus més baixa que ahir.

1. El govern espanyol es reuneix aquest matí en consell de ministres: aprovarà la taxa Google, per gravar els gegants de la tecnologia, però no començarà a cobrar-la fins a final d’any per por a les amenaces dels Estats Units de posar aranzels als productes espanyols. Espanya s’esperarà a final d’any, quan l’OCDE faci la proposta de taxa per a 137 països. El govern de Sánchez també aprovarà avui la taxa Tobin, que gravarà algunes transaccions financeres.

2. Junts per Catalunya i Esquerra continuen encallats en la figura del mediador que hauria de ser a la taula de diàleg entre els governs espanyol i català. Marc Solsona, PDECat: "La figura del mediador és una figura aprovada pel Parlament de Catalunya, aprovada pel bloc independentista i, per tant, el que fa el Sr. Torra és elevar i atendre el que s'aprova al Parlament de Catalunya sense cap prejudici de res".

Marta Vilalta, portaveu d’Esquerra: "Res no voldrien més que no haver de convocar aquesta taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític, de fet encara els agradaria més una altra idea: que no l'haguessin de convocar perquè ens boicotegem nosaltres mateixos. Doncs bé, Esquerra Republicana no farà aquest regal".

3. El president espanyol Sánchez es va reunir ahir a la Moncloa amb el cap de l’oposició Casado. Una hora i mitja de diàleg sense acord. Pablo Casado: "Nosaltres li oferim, si trenca amb ells, els independentistes, els batasunos, els nacionalistes que volen trencar la igualtat de tots els espanyols, aquí té el Partit Popular per seure a parlar de les preocupacions reals dels espanyols. Per exemple, si Pedro Sánchez suspèn la taula de negociació de la independència i l'autodeterminació pot buscar l'estabilitat política i pressupostària al marge dels seus socis d'investidura amb el principal partit de l'oposició".

Portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero: "No ha sigut possible aprofundir en la renovació dels òrgans constitucionals perquè des del principi el Sr. Casado ha supeditat aquesta renovació a altres qüestions que no tenen res a veure amb el funcionament del poder judicial. Han pres com a hostatges aquests òrgans per intentar dictar la política en altres entorns, per exemple, negant el diàleg amb Catalunya".

Una de les conseqüències del desacord d’ahir és que no hi haurà renovació dels càrrecs al Poder Judicial. No us perdeu l’anàlisi d’Ekaizer, que explica que el PP no vol renovar els càrrecs dels jutges perquè perdria una majoria que el beneficia i al PSOE ja li estaria bé Carlos Lesmes com a mal menor, perquè la vicepresidenta Carmen Calvo hi ha teixit una bona relació.

4. Primera sortida de la presó per a Forcadell i Bassa, mentre Bèlgica deixa en suspens l'euroordre de detenció contra el president Puigdemont i el conseller Comín, a l’espera que el Parlament Europeu es pronunciï sobre si dona permís per jutjar-los.

5. Coronavirus: més de 73.000 infectats, 1.873 morts. El lloc del món fora de la Xina on hi ha més malalts del Covid-19 és un vaixell, és el creuer Diamond Princess, confinat des de fa dues setmanes al port de Yokohoma, al Japó. Al vaixell hi ha 454 persones infectades pel coronavirus.

6. Des d’Atenes, Emma Pons ens explica que veïns de la capital grega s’han revoltat contra Airbnb, perquè els pisos turístics han fet pujar els lloguers un 30% en dos anys. Com a tot arreu, el lloguer va sorgir per supervivència econòmica i s’ha convertit en una inversió.

7. A Societat hi tenim l’informe del Govern: la diferència de sous entre homes i dones s'eixampla amb l’edat, i a Economia, la Fira negocia més anys de Mobile a Barcelona. Article de la doctora en educació Anna Jolonch, que es pregunta si “pública o concertada” és un fals debat, perquè la primera causa de segregació, que és la barrera econòmica, afecta tant centres públics com, molt especialment, concertats.

8. I als esports, la Cadena SER continua aportant proves que una empresa pagada pel Barça s’ha dedicat a erosionar la imatge de jugadors, exjugadors, socis i persones diverses de la societat catalana publicant missatges difamadors o insultants. El Barça i l’empresa assenyalada ho neguen però els periodistes no afluixen. Entre els afectats, Jaume Roures ja ha anunciat mesures legals, i Víctor Font ha parlat de "fallida moral”. El president Bartomeu té un acte públic aquest matí. S’espera que es refereixi a aquest últim escàndol, darrere del qual ja va anar Albert Llimós i en va publicar els primers indicis a l’ARA l'estiu de l’any passat.

9. L’ARA torna a estar d’enhorabona, Albert Cuesta va rebre ahir un premi de la Nit de les Telecomunicacions. En concret, el guardó va ser per a la secció Dígits i Andròmines de Cuesta. Felicitats, Albert.