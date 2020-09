Felip VI no vindrà avui a Barcelona, es planifica la inhabilitació del president Torra i la UE fa una crida urgent a evitar un altre confinament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 25 de setembre de 2020. Aquest matí fa vent. El cap de setmana s'embolica. Avui les ventades poden ser fortes, al matí sobretot en comarques centrals, i de cara a la tarda a Ponent i al sud. Cap de setmana amb molta neu al Pirineu: avui a última hora la cota arribarà a baixar per sota dels 1.500 metres. Aquest vespre i demà farà fred per ser setembre.

1. Avui és lliuraran els diplomes als nous jutges espanyols. L’acte es fa, com sempre, a Barcelona, que és on hi ha l’Escola Judicial. Sempre hi ha vingut el rei. No és llei però és costum. Avui, però, Felip de Borbó no vindrà a Catalunya perquè el govern de Pedro Sánchez no ha volgut, sota el pretext de raons de seguretat. Des del discurs del 3 d’Octubre, el rei no pot venir a Catalunya sense manifestacions de protesta. I sembla que el govern de Sánchez s’ha volgut posar la bena abans de la ferida, tenint en compte que el Tribunal Suprem està a punt d'inhabilitar el president Torra. Aquesta absència del rei portarà cua, perquè ja ha transcendit que Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem (el de "la unitat d’Espanya és el fonament del dret de tot l’Estat") té previst mostrar el malestar dels togats per l’absència reial.



De tota manera, Ekaizer explica avui que Lesmes sonarà conciliador, tenint en compte que la dreta judicial (majoritària) volia que fes una intervenció molt dura contra el govern espanyol.

2. Probablement dilluns el president Torra serà inhabilitat. Com que la Generalitat no s’haurà trobat mai en una situació com aquesta, els serveis jurídics de Presidència han elaborat un document per saber quins pasos caldrà seguir. L’informe atorga al president del Parlament, Roger Torrent, la capacitat d’activar el compte enrere si Torra és inhabilitat i no hi ha un altre presidenciable viable, de manera que JxCat i ERC tindrien marge per pactar la data de les eleccions. En un termini de deu dies hauria de convocar un ple, però el podria situar a dies, setmanes i fins i tot mesos vista si així ho determinés. Ho expliquen l’Aleix Moldes i la Núria Orriols.



Mentrestant, l’expresident Artur Mas intenta integrar dirigents del PDECat com a independents a la llista de JxCat, segons va explicar en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies. Mas treballa perquè l’operació tingui l’aval de Lledoners i Waterloo.



I avui, Sebastià Alzamora parla de Manuel Valls, Ada Colau i Heribert Barrera. Diu Alzamora: “El sol fet de posar-se el nom d’Heribert Barrera a la boca li hauria de fer caure la cara de vergonya a un individu com Manuel Valls. Més que més, venint d’una família que va conèixer de primera mà la crueltat del feixisme espanyol”. I acaba: “Si avui recuperéssim les opinions de De Gaulle –o de Churchill- sobre determinades qüestions segur que no ens agradarien gens. Però no per això es discutirà el valor de les seves figures, que van lluitar per la llibertat i contra el feixisme. I si a algú li sembla excessiva la comparació amb De Gaulle o Churchill, li respondrem que l’única diferència és que aquests van guanyar. A Espanya –i a Catalunya– els vencedors van ser els feixistes, i no se n'obliden ni un sol dia”.

3. Aquesta matinada, Donald Trump ha tornat a dir que ja veurem si respecta el resultat de les eleccions i, per tant, ha tornat a comprometre una transferencia pacífica del poder. Ahir va representar una altra escena digna de House of cards. Va anar a presentar els seus respectes davant el fèretre de la jutgessa del Suprem Ruth Bader Ginsburg. I quan la gent que feia la cua del dol el va veure, van escridassar-lo i es van posar a cridar “Voteu per fer-lo fora!”

4. Alerta de la Comissió Europea als governs de la Unió perquè evitin costi el que costi que es repeteixi la situació de confinament dur de la primavera passada a causa del coronavirus. Brussel·les va dir ahir: “Pot ser l’última oportunitat de prevenir que es repeteixi l’última primavera”.

Mireu el mapa: Espanya està entre els pitjors. Comparteix classificació amb Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Hongria, Malta i Romania, on ja s’observa un augment de les ràtios de mortalitat, dels contagis en edat avançada i de les hospitalitzacions i casos greus. Recordeu que dilluns desplegaran l’exèrcit a Madrid.

5. Ve el cap de setmana, i penseu que, malgrat tot, cinemes i teatres estan oberts, que han hagut d’adaptar-se a les restriccions sanitàries. Això ens permet recordar-vos que els divendres l’ARA publica la cartellera, tant teatral com cinematogràfica, de tot Catalunya.

6. El Barça debutarà a la Lliga aquest diumenge a les 9 del vespre contra el Vila-real, al Camp Nou, sense públic. Ahir, Luis Suárez es va acomiadar del Barça: “Vull agrair al club que en un principi confiés en mi. El 2014, quan va intentar fitxar-me, sabia les condicions en què venia per un error que jo havia comès i va seguir confiant en mi, i li estaré sempre agraït. Haig d'estar orgullós de tot el que he fet, i per haver fet amics: són molts anys i m'emporto amics, i això em fa feliç. Se'n va, a banda d'un jugador, com moltíssima gent veu, un ésser humà que té sentiments”.

I ahir un altre soci del Barça va anunciar que es presentarà a les eleccions: es tracta de l’advocat Toni Freixa, que va ser secretari i portaveu de la directiva amb Sandro Rosell i va quedar quart a les eleccions del 2015. Va criticar la moció de censura perquè creu que desestabilitza, i va dir: “No vull ser continuista, sinó continuador de tot el que ha fet bé l’actual junta”.

7. I acabem. Falten dies, però per si us ho voleu anotar a l’agenda, el dimarts 13 d’octubre tornen els Diàlegs de Pedralbes, que organitzen l’Ajuntament de Barcelona i l’ARA. Amb l’investigador Tomàs Marquès-Bonet i el filòsof Daniel Gamper parlarem de l’edició genètica, és a dir, del que ja és possible fer i del que serà possible fer en matèria de canviar el nostre codi genètic. 13 d’octubre.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.