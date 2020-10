El ritme de contagis és insostenible i aboca a més restriccions; Bartomeu dimiteix, eleccions abans de 90 dies: les claus del dia amb Antoni Bassas (28/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 28 d’octubre del 2020. Avui també es passejaran alguns núvols prims, però el sol predominarà. Al migdia la temperatura farà un salt clar cap amunt respecte a ahir que farà que els 20 graus se superin amb facilitat. El termòmetre encara s'enfilarà més a partir de divendres.

1. El ritme de contagis a Catalunya és insostenible, i l a situació ens aboca a nous confinaments. Aquesta gràfica que veuen és del departament de Salut i marca quantes persones s'han contagiat els últims 14 dies per cada 100.000 habitants al nostre país.

Sobre la taula dels experts hi ha almenys tres tipus de confinaments: un tancament domiciliari durant el cap de setmana, com ha suggerit la consellera Budó; un de general durant 15 dies, malgrat que caldria el permís d’un jutge, i un confinament perimetral, que és l’única mesura que restringeix la mobilitat prevista en el decret de l'estat d’alarma aprovat per la Moncloa.

651x366 Osona i el Berguedà, dues de les comarques més afectades pel virus Osona i el Berguedà, dues de les comarques més afectades pel virus

Hi ha preocupació per la zona de l’Hospitalet, Tarragona, les Terres de l’Ebre i la Catalunya Central. En canvi, a Barcelona i l’àrea metropolitana nord s’està “desaccelerant” la taxa de reproducció, i la zona de Lleida és “l’únic territori” que té una evolució favorable. Una de les comarques més afectades és Osona, que registra la incidència més alta de Catalunya els últims 14 dies: 1.016. El focus va començar a Manlleu, ràpidament va arribar a Vic i ara s’ha estès per Torelló i Roda de Ter.

Ahir el Govern es va embolicar sobre si és obligatori o no el teletreball. Al final, va quedar clar que no. Marc Ramentol, secretari general de Salut: “Com a govern de la Generalitat no podem imposar l'obligació del teletreball però sí que tenim les competències i les facultats d'imposar l'obligació de reduir la mobilitat laboral per contenir el creixement de l'epidèmia covid-19 a casa nostra.”

Mentrestant, el govern espanyol es resisteix a negociar una renovació de l’estat d’alarma més curta, tal com demana la majoria de l’oposició, i, malgrat no tenir garantits els vots perquè tiri endavant, demà mateix el sotmetrà a votació al Congrés de Diputats.

El que s’ha convertit en un escàndol és el sopar de 150 personalitats de la dita elit política i madrilenya, dilluns al Casino de Madrid per una gala de premis del diari digital de Pedro J. Ramírez, El Español. A la festa hi van assistir Salvador Illa, Pablo Casado, Inés Arrimadas, o Florentino Pérez.

No predicar amb l’exemple és greu i més quan els ciutadans estan afectats a la salut i a la butxaca.

2. A Itàlia, des de Torí fins a Catània, centenars de manifestants han sortit als carrers del país. A Milà, la capital de la Llombardia i epicentre de la segona onada, alguns grups d’ultres es van enfrontar amb la policia i van llançar pedres i còctels Molotov contra els agents.

I sobre els que diuen que el virus no existeix, us recomanem aquest article de Ferran Saéz que diu: “Qui avui dubta de l’existència del covid-19 no és un negacionista, sinó un desinformat analfabet funcional”.

3. Dolors Bassa i Carme Forcadell van veure ahir reforçat el tercer grau penitenciari en què estan classificades des del 14 de juliol.

El tribunal de vigilància penitenciària en va desestimar el recurs de la Fiscalia. El jutge destaca el bon seguiment que han fet totes dues dels programes de tractament i també el fet que hagin descartat continuar en la vida política. És una excel·lent notícia per a Forcadell i Bassas però confirma que els presos tancats a Lledoners són presos polítics.

Sobre l’absolució del major Trapero, no es perdin aquest article de la que va ser consellera d’Interior, Montserrat Tura: “Els responsables dels cossos de seguretat hauran de tenir en compte aquesta sentència, els cossos de seguretat sota comandament directe de l’Estat, però la policia de la Generalitat també ha d’incorporar el dolorós aprenentatge a tots els seus agents. Que no sigui en va la crueltat aplicada al major Trapero. La lucidesa de la cúpula policial la tardor del 2017 aportarà un posicionament de l’alta instància judicial que estableix amb cruesa una nova veritat.

4. Els pressupostos generals també incrementen un punt l'impost de patrimoni en aquells patrimonis de més de 10 milions (del 2,5% al 3,5%) per “garantir que els que tenen més aportin més”, assegura l’executiu; tres punts l’IRPF a les rendes de capital de més de 200.000 euros, i dos punts l’IRPF per a les rendes de treball de més de 300.000 euros. També vol elevar el llindar per obtenir desgravacions en els plans de pensions privats de 8.000 a 10.000 euros.

El PSOE va votar ahir en contra d’eliminar del Codi Penal el delicte d’injúries a la Corona, com havia impulsat Esquerra. Unides Podem va votar-hi a favor igual que el PNB, JxCat, EH Bildu, la CUP, el BNG, Compromís i Més País, que van optar pel sí, però el no es va imposar gràcies als vots del PSOE, el PP, Vox i Cs.

5. ERC reobre l’expedient a Bosch davant les crítiques internes. Dones del partit pressionen perquè es continuï investigant. Sergi Sabrià ha dit que el partit s’ha obert a “analitzar” les “noves informacions” que ha rebut sobre el cas, sense explicar ni quines són ni de quina manera s’han aconseguit. El termini que s’ha donat la direcció d’ERC per concloure l’expedient és de dos mesos.

6. El departament de Polítiques Digitals de la Generalitat ha anunciat que crearà l’Agència Espacial de Catalunya.

L’organisme que s’encarregarà de construir i llançar dos nanosatèl·lits per provar aplicacions en camps com l’internet de les coses, el processament d’imatges o l’observació terrestre. De fet, els dos dispositius es posaran en òrbita durant el primer semestre del 2021 i, segons l’administració catalana, permetran disposar de cobertura en zones del territori que actualment no en tenen.

7. I als Esports, Josep Maria Bartomeu: “Comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de junta directiva. Demanen i exigeixen que la votació sigui descentralitzada, ras i curt. No diuen res més, no fan cap esment a la nostra petició feta a la mateixa reunió i a les prèvies que consistia en demanar cobertura legal per tenir 15 dies de marge per poder organitzar la complicada logística necessària per poder celebrar unes votacions que respectessin les mínimes mesures de seguretat sanitàries indispensables en aquest moment. Tampoc parlen de la data de celebració tot i que saben que estem obligats a convocar-les com a màxim avui mateix”.

Carregant contra la Generalitat, molt en l’estil de la fugida endavant en què s'havien convertit els últims mesos de la presidència de Bartomeu, el president del Barça va dimitir ahir.

Escriu Toni Padilla: “No és mai una bona notícia que un president escollit pels socis presenta la dimissió. No deixa de ser la crònica d’un fracàs. Que tres dels últims quatre presidents hagin dimitit diu molt d’un club fascinant, amb una massa social viva i plural. Tant, que sempre acaba esquerdada en bàndols, dividida en lluites internes. Dels últims cinc presidents, tres han vist com s’organitzava una moció de censura ben organitzada en contra seva. Per molt que argumenti que marxa per no haver d’organitzar una moció de censura en plena pandèmia, un discurs que té part de raó, ho fa perquè així ho han desitjat milers de socis, els que van aconseguir més de 20.000 signatures contra la seva gestió, amb una directiva acorralada, disparant a l’aire contra qualsevol ocell que sobrevolava l’estadi, no fos que es tractés d’un espia o d’un enemic al qual calia investigar i, si cal, insultar a les xarxes.

Mentrestant, aquesta nit, a les nou, el Barça jugarà sense Piqué i s’enfrontarà al Juventus de Torí, on Cristiano Ronaldo serà baixa.

Ahir el Reial Madrid va tornar a fer una castanya de partit i va empatar contra el Borussia Mönchengladbach (2-2), i es va complicar la continuïtat a la Lliga de Campions. Els dos gols del Reial Madrid van arribar al minut 87 i al 93. L’Atlètic de Madrid va superar el Red Bull Salzburg (3-2).

8. I acabem amb la pàgina amb més bon gust del diari: "Rovellons, més enllà de l’all i julivert".

Bona cuina, bon dia i fins després a l’anàlisi.