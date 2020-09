Quim Torra, inhabilitat, visita els presos polítics i preacord per estirar els ERTO fins al 31 de gener: les claus del dia, amb Antoni Bassas (29/09/2020)

És dimarts, 29 de setembre del 2020. Fins a mig matí hi haurà alguns núvols, però bona part del dia serà de cel serè. Al migdia el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 25 graus amb més facilitat que ahir. Demà i dijous farà més calor, però el cap de setmana una nova entrada d'aire fred revifarà l'ambient purament de tardor.

1. Ahir Quim Torra va ser inhabilitat com a president de la Generalitat. El Tribunal Suprem considera que no hi ha un conflicte sobre la llibertat d’expressió, sinó sobre la desobediència a una autoritat. Avui, el ja 131è president visitarà els presos polítics a Lledoners i mantindrà una conversa telemàtica amb l’exili.

Ahir, minuts després de rebre la notificació judicial, va dirigir-se al país en el seu última discurs: “Aprofito aquesta ocasió per dir-ho amb totes les lletres i sense cap precaució. Podem fer realitat el nostre somni. Tenim la força per fer realitat el nostre somni i la tenim ara, si tenim clar que el poder és en cadascú de nosaltres i en anar tots plegats. Catalanes i catalans, empenyeu!”

El president va sortir de Palau travessant la plaça de Sant Jaume, on s’havien reunit milers de persones. Hi ha hagut manifestacions de protesta a tot el país. A Barcelona un grup de manifestants va entrar al Parc de la Ciutadella i després van cremar alguns contenidors a la ronda de Sant Pere i van tirar caps de porc als Mossos.

2. Segons ha sabut l’ARA, la data que es perfila com a més probable per a les pròximes eleccions al Parlament és la del 7 de febrer, a falta que JxCat i ERC acabin de pentinar els serrells de l'acord al qual han arribat els últims dies.

El vicepresident passa a ser president substitut –ho farà quan ell mateix convoqui el consell executiu i, de manera col·legiada, tots els consellers el designin per al càrrec–. Aragonès convocarà el consell executiu extraordinari, previst per a avui, quan la inhabilitació de Quim Torra es publiqui al BOE i al DOGC. Però pel que hem estat mirant, el BOE aquest matí no ha publicat res sobre Torra, de manera que tot aquest mecanisme no es posarà en marxa avui.

Tot seguit, el també conseller d'Economia assumiria funcions de la presidència. Al Parlament, un cop es comuniqui el cessament de Torra, s'obrirà un període de deu dies hàbils perquè el president, Roger Torrent, faci una ronda de consulta amb els grups parlamentaris i, segons la llei, proposi un candidat a la presidència. Això no passarà, perquè la seva intenció és decretar vacant aquest candidat per la impossibilitat que cap dels 135 diputats pugui superar les votacions un cop els partits independentistes han renunciat a la investidura.

Tot i que no està previst per llei, Torrent té un informe dels lletrats de la cambra, inspirat en un altre del Consell d'Estat, que avala que no designi candidat si no n'hi ha cap de viable.

A la contraportada, Salvador Cardús afirma que Quim Torra té raó quan diu a la seva última entrevista, a Vilaweb, que ha arribat “a la conclusió que un dels obstacles per obtenir la independència és l'autonomia”.

3. PP, Cs i Vox s’han apuntat la medalla de la inhabilitació de Torra. Ahir Pablo Casado va fer una pirueta conceptual per defensar el rei i atacar el govern espanyol. Espero que els agafi esmorzats: “Fa tres dies que Sánchez no defensa el rei d'Espanya, és a dir, tots els espanyols que vam votar fa quaranta anys que la forma d'estat fos la monarquia parlamentària, que fa sis que representa Felip de Borbó. Repeteixo, el vam votar els espanyols, un recordatori per al senyor Garzón i el senyor Iglesias, als quals no van votar els espanyols per estar en el govern perquè Sánchez es va comprometre només a mai pactar amb ells. Per això nosaltres diem la veritat i Sánchez no para de dir mentides”.

Parlant del rei, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va admetre finalment ahir que es va impedir que Felip VI viatgés divendres passat al lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona.

Campo ho admet per la proximitat de l’1 d'Octubre, en el tercer aniversari del referèndum, i per la imminent sentència sobre la inhabilitació del president Quim Torra. El govern espanyol va demanar al president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, que ajornés la celebració de l’acte, amb l’argument “Per què havíem de generar una tensió?”

4. La cirereta del pastís judicial d’ahir la va posar l’exregidor d’ERC de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, que va ser condemnat ahir per un jutjat de Manresa a un any i dos mesos d’inhabilitació i a una multa de 2.100 euros per desobeir la Guàrdia Civil l’1-O. No li donin més voltes, el poder no pot tolerar que en facin paròdia, i a Pesarrodona li han fet pagar aquesta foto:

651x366 Jordi Pesarrodona amb un nas vermell de pallasso al costat d'un guàrdia civil a la seu de Governació el passat 20 de desembre de 2017 / J.P. Jordi Pesarrodona amb un nas vermell de pallasso al costat d'un guàrdia civil a la seu de Governació el passat 20 de desembre de 2017 / J.P.

5. Pel que fa a la pandèmia, el món ha passat fa unes hores la xifra d’un milió de morts oficials per covid-19. A Madrid continua el lamentable desacord entre el ministre de sanitat, Illa, i la presidenta regional, Ayuso. I a Catalunya, el primer gran cribatge massiu en una escola ha acabat amb el 40% dels alumnes confinats, tot i que els casos positius representen menys del 5% dels alumnes. L'Escola Puig-Agut de Manlleu, a Osona, ha tancat 8 dels 23 grups estables després de saber-se els resultats de les proves PCR que es van fer a tots els alumnes, mestres i personal de l’escola.

6. Mentrestant, sembla que tindrem ERTOs fins al 31 de gener. Després d’una reunió maratoniana de gairebé deu hores i a menys de 48 hores perquè caduquin els actuals ERTO, el govern de Sánchez i els sindicats arribaven al vespre a un preacord. Dic que sembla que es prorrogaran fins al 31 de gener perquè la patronal encara no s’havia sumat a l’acord. El consell de ministres d’avui prorrogarà les ajudes per als autònoms fins al 31 de gener.

7. La matinada que ve, hora nostra, se celebrarà als Estats Units el primer debat presidencial entre Donald Trump i el seu rival demòcrata, Joe Biden. Biden haurà de filar prim per no caure en les provocacions de Trump, que hores abans del debat ha demanat que facin a Biden un test de drogues.

8. A les pàgines d'opinió trobareu un article de Joan B. Culla en què fa passar per l'adreçador Manuel Valls per haver inspirat la retirada dels honors municipals de Barcelona a Heribert Barrera.

Culla, historiador, que va tractar Barrera, diu que el que va ser president del Parlament era un colós en comparació amb els catons de via estreta que l’han censurat. "M’hauria agradat veure’ls al front del Segre”, diu.

9. Demà arribarà als cinemes el documental Eso que tú me das, que recull l’entrevista que el periodista Jordi Évole li va fer a Pau Donés dues setmanes abans de morir. Repetia ahir Évole una idea en què Donés insisteix en el film: "No ens han educat en la mort, i és útil ser-ne conscients”.

10. A Estils, avui, cuinar un dia per a tota la setmana, una manera d’organitzar-se, menjar millor i més barat, una tendència que fa anys que es va estenent, amb testimonis del tipus “la planificació és fonamental", "ara estalvio temps i diners, només compro el que necessito i he après a calcular bé les quantitats", "dijous miro el que tinc congelat i necessito gastar, penso i organitzo bé els menús per a tota la setmana i faig la llista de la compra", "he comprat carmanyoles de vidre, que conserva millor el menjar", "dia a dia en vas aprenent", "diumenge o dilluns cuino, en menys de 3 hores ho tinc tot a punt". "Estic encantada", diu una testimoni.

L’actualitat no és tan encantadora, en parlarem d’aquí uns minuts a l’anàlisi.

Fins aquí les claus del dia.