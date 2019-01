Les claus del dia, per Antoni Bassas (23/01/2019)

1. Els taxistes voten avui si abandonen la vaga, que podria ser, perquè l’última proposta del Govern als VTC és que l’usuari hagi de demanar el servei amb una hora d’antelació. Uber i Cabify van dir ahir a cop calent que si aquestes són les condicions, se n’aniran de Barcelona. Ahir alguns taxistes van tornar a atacar VTCs.

2. A les 10 hi ha ple del Parlament. Torra hi explicarà la recuperació de la paga extra del 2013 dels funcionaris, però l’oposició el farà parlar del recurs al TC que va presentar Puigdemont contra la mesa del Parlament.

3. Les detencions de la setmana passada a Girona continuen posant en entredit la Policia Nacional, que les va practicar, i Grande-Marlaska i Cunillera, que les han defensat. L’ARA ha tingut accés a l’atestat policial, que diu que el cas ja estava tancat pel jutge per “manca d’autor conegut” del tall de les vies del TGV, on la Policia va començar a identificar i detenir. No us perdeu la informació que firma Maria Garcia.

4. Els contractes de lloguer continuaran sent de tres anys en lloc de mínim cinc, o set si el propietari del pis és una societat, perquè el decret de Pedro Sánchez que volia canviar-ho no va rebre ahir els vots de Podem i d’Esquerra Republicana. Podem volia que la mesura inclogués la limitació dels preus del lloguer. L’editorial de l’ARA opina que podemites i republicans es van equivocar.

5. Macron i Merkel firmen el tractat d’Aquisgrà per reforçar l’eix Paris-Berlín i enfortir una Unió Europea amenaçada per la desintegració.

6. La pel·lícula 'Roma' ja ha fet història: és el primer film produit per Netflix que és candidat a l’Oscar a la millor pel·lícula, i suma un total de 10 nominacions.

7. Avui a dos quarts de deu de la nit, Sevilla-Barça de Copa. No jugaran ni Messi ni Busquets, que no han estat convocats per Valverde. Boateng ja viatja. I segons Catalunya Ràdio, De Jong ha decidit fitxar pel Barça.

8. Cristiano Ronaldo va ser condemnat a 23 mesos i mig de presó (que no complirà) i a pagar 18,8 milions d’euros com a “autor criminalment responsable” de quatre delictes fiscals quan era jugador del Madrid.