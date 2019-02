Les claus del dia, per Antoni Bassas (01/02/2019)

1. A quarts de set del matí ha començat el trasllat dels presos polítics des de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses fins a Brians 2,a Sant Esteve Sesrovires, des d’on Sànchez, Cuixart, Junqueras, Forn, Forcadell, Bassa, Rull, Turull i Romeva fan el viatge en vehicles de la Guàrdia Civil fins a presons de la província de Madrid. Centenars de persones els han anat a acomiadar a peu de carretera. El president Torra ha anat a Brians.

2. El judici encara no té data d'inici, però sembla que començarà a finals de la setmana que ve o, com a molt tard, dimarts de l’altra setmana, el dia 12.

3. Enquesta del CIS: el PP passaria a quarta força, superat per Ciutadans i Podem. Gairebé tot el que perd el PP ho guanya Vox. Esquerra és la primera força a Catalunya en intenció de vot.

4. La família armènia que s’havia refugiat en una església protestant d’Holanda no serà deportada. S’hi han estat durant 97 dies, durant els quals s’hi ha celebrat culte contínuament, perquè a Holanda la policia no pot entrar en un temple si hi ha culte. La família ha obtingut una amnistia.

5. El Girona va perdre per 1 a 3 amb el Madrid a Montilivi i va caure eliminat de la Copa. Han passat a semifinals, doncs, València, Betis, Barça i Madrid. El sorteig serà aquest migdia a dos quarts de dues. En bàsquet, gran victòria del Barça a la pista de l’Olympiacos grec, 55-76, i ja és cinquè a l’Eurolliga.