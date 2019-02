Les claus del dia, per Antoni Bassas (13/02/2019)

1. Al judici, avui és el torn de la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i Vox com a acusació popular. I, si hi ha temps, podríem sentir el primer interrogatori, que seria a Oriol Junqueras. Ahir les defenses van denunciar que això és un causa política en què s’aplica el Codi Penal de l’enemic. Torra era a la sala, Puigdemont va desplaçar-se a Berlín i Bosch a París i va haver-hi manifestació en contra del judici a Brussel·les.

2. El Congrés vota avui l’admissió dels pressupostos de Pedro Sánchez. A la Moncloa donen per fet que perdran la votació i ara es parla com a data per a les eleccions el dia 28 d’abril.

3. Absolts tots els acusats pels sous de Catalunya Caixa, entre els quals Narcís Serra i Adolf Todó. El Tribunal reconeix que hi va haver augments salarials en plena crisi del país i de l’entitat, però que això no és delicte.

4. L’Església catòlica catalana demana perdó i durà els abusadors davant la justícia. Els bisbes condemnen “rotundament” els abusos i animen les víctimes a denunciar els fets.

5. Ahir, a la Champions, el PSG va guanyar al camp del Manchester United per 0-2 i el Roma va guanyar el Porto per 2-1. Avui, a les 9, Ajax-Madrid i Tottenham-Borussia.