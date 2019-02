Les claus del dia, per Antoni Bassas (19/02/2019)

1. Avui a les 10 es reprèn el judici amb la declaració de Jordi Turull i Raül Romeva, i potser la de Josep Rull. L’ordre és el que va demanar l’acusació.

2. Els presidents Torra i Puigdemont pronuncien en un hotel de Brussel·les la conferència vetada pel president del Parlament Europeu. Torra va dir que està disposat a anar a la presó: "Si el preu per defensar la nostra llibertat, el preu per defensar els drets de la nostra gent, el preu per defensar el dret a l’autodeterminació és la meva llibertat, pagaré aquest preu".

Puigdemont va demanar a la Unió Europea que entengui que l’autodeterminació li va a favor: "És l’hora que la Unió Europea entengui que l’autodeterminació juga al seu favor, que les fronteres no són eternes".

Torra no va disposar d’escorta policial dels Mossos a causa de la negativa del govern espanyol.

3. Ciutadans juga molt fort i descarta pactar amb el PSOE després de les eleccions del 28 d’abril. Com que amb les enquestes a la mà aspira a imposar-se al PP però no al PSOE, és la manera d’afermar-se com a candidat de la dreta nacionalista espanyola a la presidència del govern.

4. Un reportatge de l’ARA explica que els menors no acompanyats menys adaptats abusen dels ansiolítics, inicialment receptats per mitigar l’ansietat.

5. Avui, a les 9 del vespre, Olympique de Lió - Barça a l'anada dels vuitens de final de la Champions. La Natalia Arroyo defineix l'equip francès com un equip feroç als darrers metres, de desplegament alegre però amb desajustos en la defensa.