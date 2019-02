Les claus del dia, per Antoni Bassas (22/02/2019)

1. Avui no hi ha sessió del judici. Ahir Jordi Sànchez va declarar gairebé durant tot el dia. Sànchez va rebutjar el relat de la violència al departament d’Economia, que va centrar l’interrogatori del fiscal Javier Zaragoza. El fiscal el va burxar amb correus que Sànchez ni havia obert.

Sanchez: "És la primera vegada que veig aquest correu”

Fiscal Zaragoza: “Però el va rebre vostè”

Sànchez: "Perdoni, no vull ser impertinent però hi ha 'whastapps' que s’han enviat i han compromès la dignitat i el bon nom del president d’aquest sala i és evident que, pel que ell ha dit, no en sabia res. Insisteixo, si el ministeri fiscal considera que aquest correu és rellevant, doncs podria cridar Xavi Strubell…"

Fiscal Zaragoza: "Jo li demano una explicació d’aquest correu"

Sanchez: "L’explicació és que l’acabo de veure ara, jo no el vaig llegir”

Santi Vila va explicar que el referèndum, convertit en una gran mobilització, estava orientat a negociar amb l’Estat i que no va plegar abans perquè era un pont de diàleg amb el PP i el PSOE: “És evident que si tornéssim a l’origen prendríem les decisions d’una manera diferent. Jo lamento molt el que ha passat, i crec que el que ha passat a Catalunya és impropi d'una societat moderna i democràtica com la catalana. Hauríem d'haver fet les coses d'una manera molt diferent"

El judici es reprendrà dimarts amb les declaracions de Cuixart i Forcadell.

2. La vaga d’ahir va tenir un seguiment desigual i menor però sostingut durant tot el dia. Esther Vera, directora de l’ARA: “La vaga no ha tingut un èxit rotund i s'ha vist afectada pel cansament i la fatiga de la mobilització permanent. També per l'atomització del lideratge i per la decisió del president de la Generalitat de deixar fer a aquest ens abstracte, i al qual molts apel·len, anomenat "el poble" o "el carrer".

3. Arrimadas anuncia que diumenge es manifestarà a Waterloo i Puigdemont li contesta que està disposat a rebre-la.

4. El papa Francesc va demanar ahir als vora 200 bisbes reunits a Roma que prenguin “mesures concretes” pels casos de pederàstia, perquè la gent els està mirant.

5. L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va admetre fa tres anys en una conversa gravada amb càmera oculta que les notícies d’abusos a Montserrat no el van sorprendre perquè ja n’havia sentit rumors anys enrere.