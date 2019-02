Les claus del dia, per Antoni Bassas (25/02/2019)

1. Avui comença el Mobile i comença la corresponent vaga parcial del Metro. Atenció als dos horaris afectats: de 7 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda, en què passaran la meitat dels trens. La vaga durarà des d’avui fins dijous.

2. Duel de discursos al sopar de gala d’inauguració del Mobile, al Palau Nacional de Montjuïc. Felip de Borbó fa l’anunci de la marca Espanya: “En el transcurs de tots aquests anys, Espanya ha esdevingut un dels vint països reconeguts com una democràcia plena. La nostra democràcia ha aconseguit, en termes reals, el més alt nivell de prosperitat i benestar per al país en tota la seva història”.

El president Torra recorda els exiliats i els presos polítics i fa l’anunci de Catalunya: “Fa dos anys va ser el president Puigdemont qui va fer el discurs de benvinguda. És per això que avui el vull recordar a ell i als membres del seu govern, que avui no poden ser amb nosaltres. Catalunya és un lloc on estimem la democràcia. La defensa dels drets humans universals i els drets col·lectius ha estat la lluita constant dels catalans”.

No us perdeu la pàgina de l’Albert Cuesta sobre les novetats del congrés de telefonia, començant pel mòbil que es plega. Són 2.000 euros.

3. Inés Arrimadas s’està deu minuts davant la casa de Waterloo, prou temps per dir que "Esta casa supuestamente en el imaginario de los separatistas, es la sede de una república independiente y esto es una falacia y una mentira".

El president Puigdemont va deixar la porta entreoberta, en un subtil senyal d’invitació al diàleg, però "Nosostros no hablamos con fugados de la justicia. Los fugados de la justicia con quien tienen que hablar es con los jueces".

4. En un article a l’ARA, Ernest Maragall ofereix un acord postelectoral al sobiranisme titulat “Uniformitat, no. Compromís d’unitat, sí”.

5. Els Oscars s’han entregat aquesta matinada. 'Green Book' ha guanyat el premi a la millor pel·lícula. 'Roma' ha guanyat tres estatuetes, entre les quals la de millor director, per a Alfonso Cuarón."Vull agrair a l'Acadèmia el reconeixement a una pel·lícula centrada en una dona indígena que representa una dels 70 milions de treballadores domèstiques que hi ha al món sense drets laborals. Un personatge que històricament ha quedat relegat a papers de context al cinema".

El premi al millor actor ha estat per a Rami Malek, que ha encarnat Freddy Mercury a 'Bohemian Rhapsody'. L’Oscar a millor actriu ha estat per a la britànica Olivia Colman pel seu paper de reina Maria Estuard a 'La favorita'. Glenn Close aspirava a millor actriu per setena vegada, però s’ha tornat a quedar sense Oscar.

6. La cimera vaticana sobre els abusos sexuals acaba amb la petició del Papa als bisbes que passin de les paraules als fets, un programa de vuit punts i la decepció de les víctimes, que troben insuficient la resposta de Francesc.

7. El Madrid guanya al camp del Llevant per 1-2 amb escàndol arbitral: el VAR va concedir penal en una piscina de Casemiro. Demà passat, Madrid-Barça de Copa. En parlarem aquest matí al Cafè de la Lliga amb en Toni Padilla. El City de Guardiola se’ndu la Copa de la Lliga, i avui comença el judici a Sandro Rosell a l’Audiència Nacional.