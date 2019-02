Les claus del dia, per Antoni Bassas (26/02/2019)

1. El judici torna avui amb les declaracions de Carme Forcadell i Jordi Cuixart. A la tarda està programat el testimoni de Mariano Rajoy, citat a les 4.

2. Avui hi torna a haver vaga de metro de 7 a 9 i de 4 a 6, coincidint amb el Mobile.

3. El Govern presenta avui els pressupostos per a aquest any. Preveuen 1.715 milions més de despesa, que es recupera fins a nivells d’abans de la crisi. La major part de l’augment seria per a ensenyament, sanitat i benestar social. El vot favorable dels comuns demà al Parlament sembla pràcticament impossible.

4. Els laboristes britànics donen suport a un segon referèndum del Brexit en què farien campanya per quedar-se a la UE, tot i que el líder del partit, Jeremy Corbyn, no té l’acord de tots els diputats.

5. L’ARA explica avui que l’escola concertada, laica i religiosa, fa un front comú per reivindicar-se davant l’escola pública. Les quatre patronals de la concertada volen reforçar l’autoestima dels centres.

6. Avui declarara Sandro Rosell al judici que va començar ahir a l’Audiència Nacional. Les defenses passen a l’atac i es pregunten com pot ser que l’expresident del Barça i el seu soci Joan Besolí estiguin en presó preventiva i els membres de la Manada estiguin en llibertat. Rosell ofereix tot el seu patrimoni, de 30 milions, com a penyora per no fugir.

7. El Girona empata a zero a casa amb la Reial Societat i s’acosta una mica més a la permanència. Ara té cinc punts de coll amb les posicions de descens.