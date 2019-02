Les claus del dia, per Antoni Bassas (27/02/2019)

1. Avui declararan al judici Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Artur Mas, Marta Pascal, Núria de Gispert i Eulàlia Reguant. Ahir, Jordi Cuixart, durant 4 hores vibrants, va deixar un grapat de frases per a la història, com ara “Sortir de la presó no és la meva prioritat. Ho és defensar els drets i les llibertats”, i va reivindicar l’1-O com un acte de desobediència civil: "El dret a vaga es guanya fent vaga, el dret a manifestació es guanya manifestant-se, doncs nosaltres diem que el dret a vot Catalunya es guanya votant.

Carme Forcadell va defensar la llibertat d’expressió d’un Parlament i se les va heure amb la fiscal Madrigal quan li va preguntar pel valor de la DUI: "Era política. Si vostè creu que la política és una farsa, és un sainet, llavors sí. Jo entenc que la política és una cosa seriosa i va ser una declaració política".

Balanç de les declaracions dels acusats, directora de l’ARA, Esther Vera: "La sessió va tornar a mostrar una Fiscalia que perd peu i no aconsegueix consolidar el seu relat de violència, ni d'alçament tumultuari. Si la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat esperaven trobar homes i dones humiliats o penedits, s'han trobat escoltant una defensa política que reconverteix el judici en una causa pels drets civils i que busca qüestionar la qualitat democràtica espanyola. El judici tot just comença i apareixeran tota mena de testimonis de l'acusació, i la ultradreta tindrà el seu moment de glòria en plena campanya electoral. Molt s'hauria de retòrcer el dret espanyol per justificar la barbaritat de les penes que es demanen sense provocar l'escàndol de bona part de la judicatura, tot i que només parla en privat, o de la justícia europea, a qui Marchena mira contínuament de reüll quan pren les decisions. Una altra cosa són les conclusions polítiques que es desprenen de les declaracions, i el reconeixement que l'estètica va guanyar la partida a la política. Van sobrar gestos i va faltar valentia per adreçar-se als ciutadans.

2. El ministre Borrell serà el candidat del PSOE a les eleccions europees del 26 de maig. Batet encapçalarà la llista socialista per Barcelona a les eleccions generals del 28 d’abril.

3. Refugiats de Geòrgia dormen als carrers de Barcelona, incloses famílies amb nens. Han estat rebutjats pels serveis socials. L’Ajuntament admet “disfuncions” per l’allau d’arribades.

4. Codorníu vol treure una marca fora de la Denominació d’Origen Cava. Vol inscriure un nou vi escumós a la DO Catalunya. Aquesta nova sacsejada al sector arriba poques setmanes després de la marxa de Corpinnat de la DO Cava.

5. Al Mobile, el Camp Nou tindrà cobertura 5G. Inicialment no la podran fer servir els espectadors perquè encara no es venen telèfons 5G, però servirà per connectar càmeres de 360 graus per la televisió. L’anunci el van fer ahir Telefónica i el Barça. No us en perdeu la doble plana d’avui amb les informacions d’Albert Cuesta i Paula Solanas.

6. Nova polèmic a la fira Arco de Madrid: s’hi exposa un ninot de falla de Felip VI, obra de Santiago Sierra i Eugenio Merino. Val 200 mil euros i qui la compri l’ha de cremar abans d’un any per contracte.

7. Aquesta nit a les 9, Madrid-Barça. Un dels dos quedarà eliminat i l’altre es proclamarà finalista de la Copa. A l’anada van quedar 1-1, un resultat que d'entrada classifica el Madrid. Els de Valverde, doncs, han de marcar. Arthur i Cillessen viatgen a Madrid amb l’alta mèdica.