Les claus del dia, per Antoni Bassas (28/02/2019)

1. Rajoy i Soraya afirmen que no eren responsables directes del desplegament policial de l’1 d’octubre, que va mobilitzar milers d’efectius i va costar 87 milions.

Rajoy: "Mai he estat en la coordinació d'un operatiu policial. Crec que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van desenvolupar una feina important en defensa dels interessos de tothom. Les decisions les prenen els comandaments operatius”

Marchena: “Tenia coneixement de la publicació de la declaració d’independència? Li consta l’acta formal de la publicació?" Soraya: "No ho sé”

Els exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant es van negar a contestar les preguntes de la ultradretana Vox, i el jutge Marchena els va fer fora de la sala. S’enfronten a multa i pena de fins a un any de presó. Sobre Vox i la televisió, crítica de Mònica Planas: “Fa temps que Atresmedia (Antena3 i La Sexta) fa concessions a Vox fins a nivells indecents. El partit de Santiago Abascal, donat al populisme i l’espectacle, no deixa de ser una garantia d’audiència per a la cadena, que viu del conflicte i la crispació política. Dos elements que encaixen amb el perfil professional alarmista i groc de García Ferreras”

2. Sandro Rosell i el seu soci Joan Besolí van per posats ahir en llibertat condicional després de 21 mesos. La jutge ho justifica perquè aviat s’acaba el termini màxim de presó preventiva, que és de dos anys.

3. El Parlament rebutja els pressupostos de la Generalitat. Govern i Comuns s’acusen d’electoralisme. L’oposició demana a Torra que convoqui eleccions.

4. L’exadvocat de Trump declara al Congrés dels Estats Units que el president “és un rascista, un estafador i un trampós”. Mentrestant, el mandatari nord-americà s’ha reunit amb Kim Jong-un a Hanoi, al Vietnam, en una cimera de dos dies.

5. El Barça elimina el Madrid de les semifinals de la Copa guanyant al Bernabéu per 0-3. El Barça va estar de sort a la primera part, en què el Madrid hi va posar el domini i les ocasions. A la segona, tres contraatacs van acabar amb dos gols de Suárez (un de penal) i un altre de Varane en pròpia porteria. Des del Bernabéu mateix, el cap d’Esports de l’ARA, Toni Padilla: “El Bernabéu ha acomiadat el seu equip amb xiulets cap a Solari, cap a Bale i càntics de dimissió a Florentino. Ha nascut una relació d’amor entre Dembélé i Suárez, dues persones que fins ara no s’entenien però que s’han entès quan feia més falta”

El Barça jugarà la final del 25 de maig (és un dissabte) al camp del Betis, a Sevilla, contra el guanyador de l’altra semifinal que juguen avui el Betis i el València.

Al final del partit, Gerard Piqué va demanar als mitjans espanyols menys VAR i més judici: “Si les televisions de Madrid dediquessin menys temps a parlar del VAR i més a parlar del judici injust als presos polítics, potser el país aniria millor"