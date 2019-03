Les claus del dia, per Antoni Bassas (01/03/2019)

1. L’exministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, tampoc sabia res de l’operació policial de l’1 d’octubre: “No vaig donar l’ordre del que havien de fer ni com ho havien de fer. Les ordres les van donar els operatius”

Zoido va carregar tota la responsabilitat del desplegament policial en el coordinador Diego Pérez de los Cobos.

El lehendakari Urkullu va confirmar com va anar la seva mediació entre els presidents Rajoy i Puigdemont: “Se'm va sol·licitar el 19 de juny a través del president Puigdemont i, en tot moment, des del reconeixement d’un bloqueig total de la situació i la seva predisposició al diàleg. No hauria acceptat una mediació sobre qüestions que no em pertoquen i sobre qüestions que, en tot cas, podrien generar més tensió entre el govern de la Generalitat i l’espanyol”

De Rajoy va dir que volia evitar el 155 però que no va ser proactiu, i de Puigdemont que no volia una DUI i volia evitar el 155, però que les pressions des de dins de l’independentisme el van forçar a tirar endavant la declaració.

Ada Colau va certificar que el 20-S i l’1 d’octubre els danys al mobiliari urbà de Barcelona es van reduir a 80 tanques, amb un cost de 5.300 euros.

2. El líder del PP, Pablo Casado, va venir al Mobile i va aprofitar l'avinentesa per prometre que el català seria llengua opcional a l’escola, l’administració i la senyalització urbana.

3. El congrés de telefonia s’acomiada avui amb rècord de 109.000 visitants i firmat fins al 2023.

4. Mor Xabier Arzalluz, històric dirigent del PNB. No us en perdeu l’obituari que publica l’Antoni Batista.

5. Barça i València jugaran la final de la Copa el dissabte 25 de maig a Sevilla. Els valencianistes van derrotar el Betis per 1-0. Avui torna la Lliga: a les 21, Rayo-Girona.